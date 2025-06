MotoGP | GP Olanda, Sprint: Márquez vince ancora, Bez sul podio

9 vittorie su 10 nelle Sprint per Marc Márquez che ad Assen conquista l'ennesima vittoria di una prima metà di stagione quasi perfetta raddrizzando un weekend che sinora non era stato dei migliori con le due cadute di ieri e il quarto posto in qualifica. Al nuovo successo del 32enne spagnolo della Ducati segue poi l'ennesimo secondo posto del fratello Alex che fino alla fine lo ha impensierito per la vittoria.

MM93 trionfa ancora, Bagnaia fuori dal podio

Lo spagnolo consolida ulteriormente la sua leadership nel Mondiale sul fratello Alex, portandola a 43 punti. Marc ha vinto prendendo la testa della corsa alla fine del primo giro passando Quartararo e non si è più guardato dietro nonostante Alex lo abbia seguito come un'ombra per tutta la gara.

Durante le qualifiche non potevo permettermi errori, ho cercato di tenere sotto controllo la situazione. Sarebbe stato bello avere la pole. Ho cercato di non esagerare e di non fare errori, l'importante era arrivare in fondo. Vediamo domani come riusciremo a gestire la 11 che è il mio punto debole qui.

Chiude sul podio l'Aprilia grazie all'ottimo terzo posto di Marco Bezzecchi, capace di reggere il ritmo dei primi due per tutta la corsa. Bene anche Fabio di Giannantonio, quarto e autore del miglior giro della gara: l'italiano ha recuperato dall'ottava posizione grazie a un ottimo ritmo e a una serie di sorpassi, come quello su Bagnaia. Proprio Bagnaia chiude la top-5 a 2"6 dal compagno di squadra.

Sesto posto per Viñales, seguito in pista da Acosta che però paga con 3" un long lap penalty per track limits arretrando fino alla nona posizione. Tra i due spagnoli di KTM ci sono così Aldeguer (settimo e anche lui penalizzato con un long lap scontato nel finale) e Morbidelli (ottavo). Fuori dai punti Binder e Zarco, 10° e 11°.

Out Quartararo per una scivolata

Il deluso del pomeriggio invece è Fabio Quartararo che non è riuscito a tenere il comando della gara oltre il primo giro ed è, anzi, caduto rovinosamente a pochi giri dalla fine mentre si trovava al quarto posto davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. Il francese, che era partito con una soft anteriore usata di 8 giri per preservare l'ultima soft a sua disposizione per domani, necessario cercare il riscatto domani in gara.

La classifica

Credits: MotoGP

Nel Mondiale, Márquez porta a 282 punti il suo bottino in campionato, con 43 lunghezze di vantaggio sul fratello Alex e 117 punti su Bagnaia. Morbidelli mantiene il quarto posto con 130 punti ma ora è nel mirino di Diggia che è a soli 4 punti di distacco. Si replica domani alle 14: gara che sarà di 26 giri e che dovrebbe presentare temperature più alte.

Da Assen, Mattia Fundarò