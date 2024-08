MotoGP | GP Gran Bretagna: le parole dei piloti alla vigilia di Silverstone

Archiviata la pausa estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista nel weekend per la seconda metà di una stagione fin qui avvincente e spettacolare. Si riparte da Silverstone, sede del GP di Gran Bretagna; dove, nella consueta conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez.

Bagnaia riparte da leader

Vincitore delle ultime quattro gare domenicali, Francesco Bagnaia arriva in Inghilterra per la prima volta da leader della classifica generale, con un importante +10 pt su Martin che dà fiducia in vista della ripresa delle corse. Ora si riparte da Silverstone, pista particolarmente amata da ‘Pecco’: "La adoro, è uno dei tracciati più belli. Non ha mai fatto così caldo qui come quest'anno: penso di potermi divertire".

Un primo assaggio di competizione è arrivato già lo scorso weekend alla WDW, un ottimo “allenamento” in vista della ripresa delle attività in pista: "Sono stato in vacanza, mi sono sposato e dopo le nozze ho ripreso ad allenarmi. Poi c'è stata la World Ducati Week. Non è semplice per un pilota Ducati riposarsi in quel weekend. Mi sono comunque goduto ogni momento e spero che i fan si siano divertiti insieme a noi".

‘Pecco’ ha poi scherzato sulle sue nozze: "Sono stato molto più nervoso durante il matrimonio piuttosto che in un weekend di gara. È stato molto emozionante".

Non è poi mancato un commento sulla nomina di Simon Crafard come nuovo capo dello Steward Panel dal 2025: "È uno dei lavori più difficili. Credo che con Simon potremo avere molto dialogo e che ui sia in grado di seguire un'unica linea".

In chiusura, una battuta anche sulla seconda data di Misano, inserita in extremis in caledario: "Sono contento, è a 15 minuti da casa e poi correremo davanti ai fan italiani. L'anno scorso per la caduta di Barcellona non ero al top, quest'anno avremo due chance e proveremo a sfruttarle al massimo".

Martin guarda avanti

Dall'altra parte troviamo un Jorge Martin rigenerato dalla pausa estiva, pronto a ripartire al massimo dopo il nervosismo delle ultime gare: “È stata un'ottima cosa fermarmi, anche se non ho staccato totalmente con gli allenamenti perché non volevo perdere il mio stato di forma. Ho cercato di ripensare all'ultima caduta al Sachsenring: abbiamo perso opportunità ma cerchiamo di guardare avanti”.

Nonostante l'occasione sprecata in Germania, ‘Martinator’ ha le idee molto chiare su cosa fare d'ora in poi: "Non cambierò strategia. Quando cadi cerchi di analizzare e capire perché è successo, ma in Germania ero il più forte. Devo mantenere la stessa mentalità, cercando di essere aggressivo. Cercherò di migliorare, ma non voglio che le cadute diventino un'ossessione. È il mio modo di guidare e mi ha portato fino a qui".

Anche a Martin è stato poi chiesto di commentare la notizia di Crafard a capo dello Steward Panel: "Penso che Simon possa essere più uniforme nelle sue scelte. Sono sicuro sarà bravo nel suo nuovo lavoro".

Infine, sulla “doppia” di Misano lo spagnolo ha un'opinione diversa rispetto a Bagnaia: "Avrei preferito farne una sola, ricorda un po' l'epoca del Covid. Però lì sono sempre andato forte, l'anno scorso ho vinto sia Sprint che gara".

Marquez a caccia del primo sigillo con Ducati

Si presenta carico anche Marc Marquez, fin qui uno dei protagonisti della stagione. Allo spagnolo manca solo la vittoria in questo 2024, ma lui stesso predica calma alla vigilia del GP: "Silverstone è un bel circuito, ma non voglio dire nulla prima di iniziare a guidare. Sappiamo che Jorge e Pecco sono più veloci".

L'otto volte Campione del Mondo è poi tornato sulla World Ducati Week, uno dei momenti più attesi dai tifosi ducatisti: “Il WDW è stato il mio primo evento con la famiglia Ducati: mi avevano detto che avrei iniziato a capire cosa significasse essere in Ducati e ho capito che non è solo MotoGP, è una sorta di filosofia. In futuro cercherò di difendere al meglio questi colori”. E a proposito di WDW, impossibile non parlare dell'incidente con Bulega che l'ha visto protagonista nella Race of Champions: "Ho provato a fare una cosa che faccio di solito in MotoGP, ma era una moto stradale e non mi aspettavo quella reazione. Non sono riuscito a fermarla al meglio. È stato sicuramente un mio errore".

Tornando su temi più attualil, sulla nomina di Crafard Marquez si è limitato ad augurargli il meglio per questo nuovo incarico: "È un compito arduo". Infine, sul secondo GP di Misano, lo spagnolo è in linea con quanto detto dal connazionale Martin: “Sono d'accordo con Jorge, ma Misano è un bellissimo circuito”.

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il decimo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend al Silverstone. I motori si accenderanno nella giornata di domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 12:15 italiane.

Venerdì 2 agosto

10:00 | Moto3 – Prove Libere

10:50 | Moto2 – Prove Libere

11:45 | MotoGP – Prove Libere 1

14:15 | Moto3 – Prove 1

15:05 | Moto2 – Prove 1

16:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

Sabato 3 agosto

09:40 | Moto3 – Prove 2

10:25 | Moto2 – Prove 2

11:10 | MotoGP – Prove Libere 2

11:50 | MotoGP – Qualifiche

13:50 | Moto3 – Qualifiche

14:45 | Moto2 – Qualifiche

16:00 | MotoGP – SPRINT RACE (10 giri)

Domenica 4 agosto

10:40 | MotoGP – Warm Up

12:15 | Moto3 – GARA (15 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (20 giri)

15:30 | Moto2 – GARA (17 giri)

Giorgia Guarnieri

