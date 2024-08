MotoGP | Presentate le livree speciali per il 75° anniversario

In occasione del 75° avversario della MotoGP, tutte le squadre correranno il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con una livrea speciale che verrà utilizzata solo per la gara di Domenica. Ogni team andrà ad omaggiare il proprio passato con uno schema di colori particolare: andiamo a vederle insieme.

Ducati torna alle origini: ecco la GP3

Scelta da Francesco Bagnaia, la livrea di Ducati torna alle origini del progetto MotoGP. La livrea presentata è un'ispirazione alla prima Desmosedici GP3. Nel 2003 la casa di Borgo Panigale entrò ufficialmente in MotoGP, vincendo il primo storico Gran Premio con Loris Capirossi al Montmeló.

Prima Pramac Racing omaggia Ángel Nieto

Nessuna livrea propriamente storica per quanto riguarda Prima Pramac Racing, ma un omaggio piuttosto importante. Infatti, la squadra di Paolo Campinoti porterà in pista la livrea con la quale Ángel Nieto vinse il titolo 125cc nel 1983. In questo weekend ricorrerà il 7° anniversario dalla morte del pilota spagnolo, avvenuta il 3 Agosto.

VR46 Racing Team riporta in pista Valentino Rossi

Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team riporta in pista il proprio fondatore. La chiara ispirazione è alla stagione 2018 di Valentino Rossi, così come richiamano i colori.

Gresini Racing ritorna con Garelli

Gresini Racing “ricicla” il design già andato in pista tra 2022 e 2023 al Gran Premio di San Marino a Misano. La livrea “tricolore” si ispira alla Garelli 125cc utilizzata dal compianto Fausto Gresini nel 1985 e 1987.

Trackhouse Racing celebra la storia USA nel Motomondiale

Trackhouse Racing, al primo anno in MotoGP, ha deciso di omaggiare i vincitori americani tra 500cc e MotoGP. Pat Hennen, Kenny Roberts, Randy Mamola, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, John Kocinski, Kenny Roberts Jr, Nicky Hayden e Ben Spies.

Aprilia torna negli anni '90 con la “Perla Nera”

Aprilia Racing torna negli anni '90, più precisamente nella classe 250cc. La casa di Noale ha deciso di omaggiare Max Biaggi, ora ambassador Aprilia ma che con la RSV 250 ha vinto ben tre titoli mondiali nella quarto di litro.

KTM non è più orange: si passa al bianco-blu

La prima moto da corsa targata KTM risale agli anni '80. Il primo prototipo austriaco era di colore bianco per la maggior parte, con qualche dettaglio blu. Esattamente gli stessi colori che porteranno in pista da Brad Binder e Jack Miller. Stesso discorso per quanto riguarda GASGAS, che porterà in pista una livrea molto simile con Pedro Acosta e Augusto Fernández.

Yamaha torna in bianco-rosso

Yamaha torna in bianco-rosso, come già spesso fatto in passate occasioni anche con Valentino Rossi negli anni 2000. Il costruttore di Iwata omaggia i grandi fasti del passato con una livrea che si ispira a quelle utilizzate negli anni '70.

“Back to the Future” per Honda

Il film “Ritorno al Futuro” è uscito nel 1985, anno in cui Freddie Spencer ha conquistato il titolo 500cc con Honda, che ha deciso di tornare alla livrea bianco-blu per l'occasione. Per quanto riguarda LCR Honda, Takaaki Nakagami è rimasto con Idemitsu con gli iconici colori della bandiera giapponese. Johann Zarco si è ispirato alla livrea di Mike Hailwood.

