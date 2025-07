WorldSBK | Donington Park, Gara 1: Razgatlıoğlu firma la 10ª

Non c'è storia a Donington Park: Toprak Razgatlıoğlu vince in scioltezza Gara 1 WorldSBK e prenota il sorpasso in classifica su Nicolò Bulega. Il ducatista chiude al secondo posto davanti al compagno di marca Danilo Petrucci in una gara piena di cadute e ritiri.

Toprak non trova resistenza, brutta caduta per Alex Lowes

Toprak Razgatlıoğlu è imbattibile a Donington Park ed oggi lo ha dimostrato: il suo passo gara è stato testa e spalle al di sopra di tutti gli altri piloti. Un ritmo saldamente sul piede del 1'26", tempo che solo Nicolò Bulega è stato in grado di toccare in un paio di occasioni. Il ducatista è stato protagonista di una partenza infelice, dove ha perso diverse posizioni scendendo addirittura al 5° posto. Il leader del campionato ci ha messo qualche giro per tornare in una posizione più di sua competenza. Una volta tornato 2°, Bulega era troppo lontano per tentare una disperata rimonta sul rivale turco, che ora dista solamente 4 punti in classifica.

L'unico che sembrava in grado di mantenere il ritmo del vincitore era Alex Lowes. L'inglese di Bimota ha preso la testa della corsa nelle primissime fasi: al 4° giro il #22 ha perso il controllo della KB998 Rimini alla Craner Curves. Nonostante l'impatto sia stato violento a causa dell'alta velocità, le condizioni del pilota sono buone.

Petrucci a podio davanti a Locatelli, patatrac al via

Il migliore degli altri è ancora una volta Danilo Petrucci: il ducatista di Barni Spark Racing Team è 3° in Gara 1 al termine di una corsa in rimonta dopo una Superpole di certo non felice. Petrux ha superato le diverse Yamaha in lotta per l'ultimo posto sul podio, prendendo poi il largo e ipotecando il 7° podio stagionale. Piazzamento importante anche in ottica campionato per il ternano, visto il brutto incidente al via che ha coinvolto i tre ducatisti Yari Montella, Sam Lowes e Álvaro Bautista. Il due volte iridato non ha affrontato nemmeno una curva nella prima manche, perdendo tanti punti sulla 3ª posizione iridata dell'italiano.

Quarta posizione per la prima Yamaha al traguardo, ovvero quella guidata da Andrea Locatelli. Il lombardo, battuto dal compagno in qualifica, ha ristabilito le gerarchie interne dato che Jonathan Rea ha chiuso al 5° posto. Un ottimo piazzamento per il nordirlandese in una stagione che rimane difficile. Il #65 ha vinto il duello all'ultimo giro con un ritrovato Scott Redding, che a Donington Park dà sempre il meglio di sé. Settima posizione per Dominique Aegerter davanti alla Kawasaki di Garrett Gerloff, anch'egli fresco di rinnovo col costruttore di Akashi. Remy Gardner ed un Andrea Iannone indecifrabile chiudono la top 10, con il pilota Pata Go Eleven molto incisivo nelle ultime fasi della corsa dopo una gara tutto sommato anonima. A punti Michael Rinaldi in 14ª posizione, solo 16° Axel Bassani dopo una caduta.

WorldSBK | Donington Park: i risultati di Gara 1

Valentino Aggio

