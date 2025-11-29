FIA F2 | Qatar: Verschoor conquista la Sprint Race, sesto Fornaroli

Richard Verschoor ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar di FIA F2. Il pilota olandese ha preceduto Joshua Durksen e Rafael Villagomez rispettivamente al secondo e terzo posto. Gara conservativa invece per Leonardo Fornaroli, che ha chiuso in ottava posizione.

Un Verschoor vincente che ritorna in corsa per il titolo

La Sprint di Formula 2 del Gran Premio del Qatar ha come vincitore Richard Verschoor (MP Motorsport). Il pilota olandese ha ottenuto il successo nella gara corta replicando ad un intraprendente Joshua Durksen (AIX Racing), che lo aveva superato in partenza terminando però in seconda posizione. Completa il podio Rafael Villagomez (VAR). Buoni punti conquistati in ottica campionato per Verschoor, che rientra in corsa per la vittoria finale.

Un Fornaroli attento, Crawford conquista un punto in rimonta

Ai piedi del podio troviamo Sebastian Montoya (Prema Racing), mentre Alex Dunne (Rodin Motorsport) ed il leader del campionato Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), molto attento a non fare errori, hanno chiuso in quinta e sesta posizione. Settima piazza per Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), mentre Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), concludendo ottavo, conquista un punto importante per la classifica piloti. Completano la top ten Dino Beganovic (Hitech) e Nikola Tsolov (Campos Racing), che dopo un contatto con Villagomez perde la possibilità di andare a podio nella sua prima apparizione nella categoria.

Per la classifica del campionato risultato negativo per Luke Browning, che concludendo fuori dai punti, ha rimesso in corsa per il titolo Verschoor. Fornaroli invece conquista ancora punti nei confronti dei suoi avversari, mettendosi nella condizione di gestire la situazione fino alla fine della stagione.

Gara difficile per Gabriele Mini (Prema Racing), dodicesimo in una stagione molto complicata. Battaglia fratricida in casa Trident tra Van Hoepen e Wharton, con quest'ultimo che ha avuto la peggio, causando l'ingresso della Safety Car. La vettura di sicurezza è entrata anche alla fine della corsa, con Clan Shields che è andato fuori pista. Ritirato anche Kush Maini. Appuntamento alle 13 di domani per la Feature Race.

Credits: FIA.com

Federica Passoni