WorldSSP | Donington Park, Gara 1: Manzi piega Booth-Amos e vince

A Donington Park è Stefano Manzi a trionfare in Gara1 di WorldSSP. Il pilota italiano conquista la prima vittoria a Donington, davanti al pilota di casa Tom Booth-Amos. Chiude il podio Lucas Mahias.

Manzi vince di forza

Sotto il sole di Donington Park, si è imposto davanti a tutti Stefano Manzi. Dopo un bel duello con Tom Booth-Amos, il pilota italiano ha trionfato per la prima volta in Gran Bretagna. Non è stato facile per Stefano Manzi perchè la Triumph del pilota di casa, si è dimostrata un'ottima moto in accelerazione, permettendo a Booth-Amos di rispondere ai suoi attacchi. Nel corso del penultimo giro, poi, Booth-Amos ha commesso un errore che lo ha portato largo, permettendo al #62 di respirare. Al pilota britannico è stato assegnato anche un long lap penalty, ma è riuscito comunque a mantenere la seconda posizione.

Bella lotta anche per la terza posizione tra Lucas Mahias e Can Öncü. Ad avere la meglio all'ultima curva, è stato il francese che ha completato il podio di Gara1. Can Öncü ha chiuso in quinta posizione, dopo essere andato largo all'ultima curva ed essere stato passato da Jaume Masia. Lo spagnolo è apparso in difficoltà nel corso di Gara1. Dopo aver preso la leadership della corsa nei primi giri, è retrocesso e si è dovuto accontentare della medaglia di legno.

Top10 per Mattia Casadei

Settima posizione per Philip Oettl, seguito da Jeremy Alcoba che non riesce a tenere il ritmo del gruppo di testa. Ottava posizione per Mattia Casadei dopo una buona Superpole, seguito da Valentin Debise e Aldi Mahendra che chiude la Top10. Più in difficoltà Marcel Schroetter, solo dodicesimo. Quattordicesimo Leonardo Taccini, seguito da Nicolo Antonelli. Gara complicata per Filippo Farioli caduto nelle prime battute di Gara1. Difficoltà anche per il pilota D34G Racing Team, Federico Caricasulo, anche lui a terra nei primi giri.

WorldSSP | Donington Park: i risultati di Gara1

Credits: WorldSBK

Giulia Pea