Dakar 2025 | Moto, Stage 5: Van Beveren beffato dalla penalità, Luciano Benavides vince

Lo Stage 5 della Dakar 2025 a due ruote ha visto la Direzione Gara intervenire per decidere il vincitore. Inizialmente Adrien Van Beveren era arrivato con 1'13" di vantaggio su Luciano Benavides, ma una penalità di 2' ha tolto la vittoria di tappa al francese. A vincere è quindi il pilota KTM al primo successo dal 2023.

Van Beveren beffato dalla penalità, Luciano Benavides torna alla vittoria

Adrien Van Beveren ha preso il comando dello Stage 5 al checkpoint del km 260, non lasciando più la testa della tappa fino al conclusivo km 428. Solo una penalità di 2' per aver infranto il limite di velocità ha tolto al pilota Honda il primo successo di questa edizione, che si è quindi dovuto accontentare della 2ª posizione. Ad ereditare la prima posizione è quindi Luciano Benavides. Il pilota argentino è al primo successo dallo Stage 11 del 2023, la terza vittoria di quell'edizione quando ancora era alla guida della Husqvarna. Dopo quasi cinque ore di prova speciale sono solo 47" che separano i primi due in classifica. A chiudere il podio la Hero con José Ignacio Cornejo Florimo, che ha terminato a 1'31" dal pilota KTM.

Giornata difficile per gli uomini di classifica

Gli uomini di classifica hanno faticato nello Stage 5, l'ultimo prima della pausa di un giorno prevista per la giornata di domani. Daniel Sanders ha concluso la tappa al 12° posto assoluto dopo che la Direzione Gara gli ha comminato un totale di 8'10" dopo l'arrivo a Hail. Poco male per il pilota australiano di KTM, che conserva così quasi 7' di vantaggio nei confronti di Tosha Schareina. Il pilota HRC ha quasi dimezzato il ritardo in classifica generale grazie al 7° posto nello stage, comunque un risultato non troppo brillante. Quarto posto di tappa per il 3° nella classifica generale Ross Branch, che paga 3'20" dalla vetta. Seguono i due americani di HRC Ricky Brabec (+3'30") e Skyler Howes (4'40"), rispettivamente 5° e 6°. Il debuttante Edgar Canet conferma la leadership nella categoria Rally2 grazie all'ottavo posto di tappa (+7'17"), mentre Stefan Svitko e Michael Docherty chiudono la top 10. Paolo Lucci è il miglior italiano con il 20° posto assoluto, pagando quasi 23' dalla vetta.

Dakar 2025, Moto | I risultati dello Stage 5

Credits: Dakar Website

Dakar 2025, Moto | La classifica generale dopo lo Stage 5

Daniel Sanders (AUS, KTM) 30h 20'25" Tosha Schareina (SPA, HRC) + 6'52" Ross Branch (BWA, Hero) + 17'38" Adrien Van Beveren (FRA, HRC) + 18'21" Skyler Howes (USA, HRC) + 19'49" Ricky Brabec (USA, HRC) +20'51" Luciano Benavides (ARG, KTM) +24'05" Pablo Quintanilla (CHL, HRC) +32'39" José Ignacio Cornejo Florimo (CHL, Hero) +43'40" Edgar Canet (SPA, KTM) + 1h 1'34"

Valentino Aggio

