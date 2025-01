Dakar 2025 | Moto, Stage 4: Sanders vince ancora, Schareina nuovo inseguitore

La Dakar 2025 delle moto è giunta allo Stage 4. Daniel Sanders ha centrato un altro successo di tappa, ma ha un nuovo avversario nella classifica generale in Tosha Schareina. Lo spagnolo di HRC è stato l'unico a tenere il ritmo dell'australiano, finendo a soli 15" al traguardo. A chiudere il podio di tappa è José Ignacio Cornejo Florimo.

Daniel Sanders al fotofinish dopo quasi 500 Km

Daniel Sanders si è lasciato alle spalle la difficile giornata di ieri, segnata da un malfunzionamento del sistema di navigazione. La direzione gara gli ha restituito parte del tempo perduto, in più ha potuto beneficiare della diciassettesima posizione di partenza, che gli ha tolto il fastidio di fare da apripista. Dopo 17 Km ha preso la testa della corsa e l’ha tenuta fino al traguardo. Ma soprattutto, ha allungato nella generale nei confronti di Ross Branch, il quale non ha fatto meglio della nona posizione assoluta. Il pilota della Hero ha scontato un gap di 17 minuti nella speciale e di ben 24 nella classifica generale: se non è un disastro, poco ci manca.

Tosha Schareina ha brillato nella giornata odierna, sfiorando la vittoria di tappa per un soffio. Alla fine, lo spagnolo ha perso la sfida con Sanders, ma per soli 15 secondi. Con questo risultato l’alfiere Honda diventa primo inseguitore dell’australiano nell’assoluta, scavalcando Branch e con 13 minuti da recuperare per raggiungere il leader. Adrien Van Beveren ha rimediato bene alla caduta di ieri firmando la quarta prestazione, dietro al veterano José Cornejo. Il cileno ha in un certo senso vendicato la Hero visto il magro risultato di Branch. Gli statunitensi hanno deluso le aspettative. Ricky Brabec non è arrivato più in là della 13ª posizione, pagando quasi 20 minuti nei confronti di Sanders. Mason Klein ha portato la Kove ad un passo dal podio, ma poi ha rallentato per il manifestarsi di una congiuntivite. In difficoltà anche Skyler Howes, 14° a venti minuti dalla vetta.

Nuovo leader in Rally2

La classe Rally2 ha visto un cambio della guardia abbastanza importante. Edgar Canet ha cominciato alla grande la giornata, nel senso che il suo sistema di navigazione ha avuto dei malfunzionamenti. La direzione gara ha deciso di rinviare la sua partenza e quella dei suoi rivali di 15 minuti, al fine di sistemare il problema. Riparato il guasto, il 19enne spagnolo non ha brillato nella speciale, perdendo sei minuti dal rivale Tobias Ebster. L’austriaco ora è il nuovo leader della categoria. Questa ed altre battaglie della stage 4 riprenderanno domani nella quinta tappa.

Dakar 2025, Moto | I risultati dello Stage 4

Dakar 2025, Moto | La classifica generale dopo lo Stage 4

Daniel Sanders (AUS, KTM) 25h 15'33" Tosha Schareina (SPA, HRC) +13'26" Ross Branch (BWA, Hero) +26'10" Skyler Howes (USA, HRC) +27'01" Ricky Brabec (USA, HRC) +29'13" Adrien Van Beveren (FRA, HRC) 29'26" Pablo Quintanilla (CHL, HRC) +33'14" Luciano Benavides (ARG, KTM) +35'57" José Ignacio Cornejo Florimo (CHL, Hero) +54'01" Lorenzo Santolino (SPA, Sherco) +59'39"

Riccardo Trullo

