Ford ed Audi aprono la stagione GT4 Europe a Barcellona | A Ruota Libera

Ford ed Audi si dividono il bottino al Paul Ricard nell'opening round del GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, protagonista della settima puntata di ‘A Ruota Libera’. Tante le battaglie in pista in Francia in un fine settimana a supporto del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup

Credits: GT4 Europe

GT4 Europe: due fotofinish in race-2, Ford ed Audi al top

Erik Evans / Marco Signoretti (Academy Motorsport Ford #61) e Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar Audi #3) hanno vinto rispettivamente race-1 e 2 al Paul Ricard nel GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club.

L'americano ed il canadese hanno segnato la storia nella prima competizione, Ford non aveva infatti mai primeggiato con la Mustang GT4 2020 nella prestigiosa serie continentale SRO così come il team Academy Motorsport.

La vittoria è arrivata in Silver e nella classifica generale battendo la Toyota GR Supra GT4 EVO 2 #87 Matmut Evolution di Hadrien David/Jan Duran e la BMW M4 GT4 EVO #17 L’Espace Bienvenu di Benjamin Lessennes/Ricardo van der Ende.

Toyota ha lottato per la vittoria fino all'ultimo metro anche nella race-2. David, rookie nel GT4 Europe, si è avvicinato all'Audi #3 Team Speedcar di Benjamin Lariche/Robert Consani, vincitori per soli 76 millesimi di secondo.

La coppia ha disputato uno spettacolare giro finale precedendo con margine le BMW Borusan Otomotiv Motorsport di Yagiz Gedik/Pedro Ebrahim #11 e Berkay Besler/Gabriele Piana #12.

Tanta lotta anche in GT4 con il successo in race-2 di Hendrik Still/Joachim Bolting (W&S Motorsport Porsche #32) per soli 2 millesimi nei confronti di Victor Bouveng/Joakim Walde (Schubert Motorsport BMW #98). Decisamente più facile, invece, l'acuto in race-1 per Viny Beltramelli/Nicco Ferrarin (JSB Compétition Porsche #24) con margine davanti a Hugo Mogica/Thibaut Mogica (CMR Ginetta #50).

Next round a metà maggio a Zandvoort in Olanda.

Debutto e vittoria per Corvette nel GTWC Asia

Esordio con vittoria nel GT World Challenge Asia Powered by AWS a Sepang per la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R. Il marchio americano festeggia a Kuala Lumpur con Johor Motorsport Racing JMR al termine della race-2 grazie all'ottimo lavoro di Alexander Sims e di H.H. Prince Jefri Ibrahim

Il britannico ed il principe malese, figlio del Re e della Regina di Malesia Sultan Ibrahim e Raja Zarith Sofiah, hanno fatto la differenza nella race-2 di domenica approfittando di un contatto in curva 1 nei minuti finali tra la Porsche 992 GT3-R #4 Origine Motorsport e la Mercedes AMG GT3 EVO #2 Climax Racing.

Corvette, dopo aver vinto almeno una corsa lo scorso anno nel GTWC America ed aver ottenuto il podio in classe Silver al Paul Ricard nel GTWC Europe, ha vinto la seconda corsa del GTWC Asia 2025 precedendo Cao Qi /Jayden Ojeda (Craft-Bamboo Racing Mercedes #31) e James Yu Kuai /Franky Cheng Congfu (FAW Audi Sport Asia Team Phantom Audi #45).

Ottimo avvio di campionato anche per Yuan Bo/Leo Ye Hongli, cinesi campioni in carica e pronti per confermarsi con Origine Motorsport Porsche #87. La coppia ha vinto con merito il sabato beffando Anthony Liu/ Dorian Boccolacci (Phantom Global Racing Porsche #37) e Ruan Cun Fan /Maxime Oosten (Team KRC BMW #89).

Ad inizio maggio si tornerà in pista in quel di Mandalika.

Payne x2 in casa a Taupo nel Supercars Championship

Matt Payne è stato il protagonista assoluto del week-end di Taupo del Repco Supercars Championship, unica trasferta in Nuova Zelanda dell'anno. Il #19 di Grove Racing Ford ha ottenuto il successo in race-1 e 3, il padrone di casa balza al terzo posto della graduatoria assoluta con 605p contro i 617 di Cameron Waters ed i 651p di Will Brown.

La Ford Mustang #19 Penrite Racing ha vinto con forza la race-3, la più lunga delle due in programma. Il ‘kiwi’, dopo aver superato Brodie Kostecki (Shell V-Power Racing Team Ford #38), ha vinto il duello contro Cameron Hill (Supaglass Racing Chevrolet #4) e non è più stato ripreso fino all'arrivo.

Solido anche il successo nella race-1 di sabato con margine nei confronti di del già citato Waters (Monster Castrol Racing Ford #6) e Ryan Wood (Mobil1 Truck Assist Racing Ford #2).

L'Australia, invece, ha primeggiato nella race-2 grazie a Chaz Mostert, poi terzo nella race-3. Il due volte vincitore della 1000km Bathurst, in azione come sempre con la Ford#25 di Walkinshaw Andretti United, ha battuto Kostecki dopo una spettacolare lotta che ha segnato tutta la parte centrale della corsa. Il campione 2023 ha dovuto poi chiudere terzo alle spalle del teammate Will Davison #17.

Niente podio in nessuna sfida per Red Bull Ampol Racing. Per la prima volta in oltre 12 mesi esce quindi dalla top3 Will Brown, #1 dello schieramento che mantiene in ogni caso il controllo della classifica alla vigilia del prossimo evento in Tasmania.

1-2-3 Toyota a Okayama nel SUPER GT

Tripletta Toyota GR nella prima prova del SUPER GT 2025 ad Okayama. Sho Tsuboi /Kenta Yamashita, campioni in carica, si sono imposti senza particolari problemi nell'opening round al volante della GR Supra GT500 #1 au TOM’S.

Kazuya Oshima /Nirei Fukuzumi (ENEOS X PRIME GR Supra #14) e Yuhi Sekiguchi/ Sacha Fenestraz (DENSO KOBELCO SARD GR Supra #39) hanno completato nell'ordine al termine di un evento segnato dalla pioggia e da una red flag nei primi minuti in seguito ad un incidente che ha limitato KeePer CERUMO GR Supra #38, ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 e TRS IMPUL with SDG Z #12.

Nonostante 5 secondi di penalità per un contatto con UPGARAGE AMG GT3 #18, la Mercedes AMG GT3 EVO #65 LEON PYRAMID vince ad Okayama in GT300 con Naoya Gamou /Togo Suganami. Igor Fraga /Hironobu Yasuda (ANEST IWATA RC F GT3 #26) e Kohei Hirate /Joao Paulo de Oliveira (REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R #56) hanno completato il podio.

Prossimo round come da tradizione il 4 maggio al Fuji Speedway, festa nazionale in Giappone

Tutti a Imola a Pasqua!

Settimana prossima tutti a Imola per la tappa italiana del FIA World Endurance Championship! Restano ancora in vendita i biglietti per un evento imperdibile, una sei ore da non perdere sulle rive del Santerno

Luca Pellegrini