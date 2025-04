GTWC Europe | Paul Ricard: WRT e BMW senza rivali

Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts vincono al Paul Ricard con BMW e WRT la prima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2025. Il terzetto festeggia imponendosi davanti alle Porsche di Rutronik e Schumacher CLRT, la nuova M4 GT3 EVO si impone al debutto nella nota serie continentale SRO.

GTWC Europe Paul Ricard: inizia il 2025!

La stagione 2025 si è aperta sotto l'insegna della McLaren 720S GT3 EVO #58 Garage 59. Dean Macdonald ha mostrato un ritmo semplicemente incredibile, il leader della Gold Cup ha scavalcato i rivali e per tutto il primo stint ha attaccato a più riprese la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing Team MANN-Filter.

L'auto di Matteo Cairoli/Lucas Auer/Maro Engel ha gestito al meglio la pole conquistata nella mattinata odierna. La Mercedes #48 ha letteralmente dominato la scena nelle qualifiche, Engel è stato incaricato per gestire la parte iniziale dell'evento a Le Castellet.

La prima sosta ha cambiato la classifica a favore delle Porsche #22 e #96, rispettivamente in azione con Schumacher CLRT e Rutronik Racing. Ayhancan Güven e Sven Mueller, grazie ad un pit stop effettuato in regime di Full Course Yellow a differenza dei rivali, si sono ritrovati virtualmente avanti alla McLaren #58 ed alla Mercedes #48.

Il ritmo di Dean Macdonald è continuato a rimanere incredibile anche nei minuti seguenti. Il britannico ha scavalcato ai box la Mercedes ed in pista le due Porsche, una missione riuscita senza particolari problemi.

Rutronik Racing Porsche prova a sorprendere la concorrenza

L'arrivo della notte ha visto salire in cattedra Alessio Picariello con la Porsche #96 Rutronik Racing. Il belga ha preso in piccolo margine sulla BMW #32 WRT, in rimonta con Charles Weerts dopo una serie di decisi attacchi alla Porsche #22, alla Mercedes #48 ed alla McLaren #58.

La coppia ha conquistato una ventina di secondi di margine nei confronti su Matteo Cairoli, al volante della Mercedes #48 Winward Racing Team MANN-Filter.

Da rimarcare anche l'ottimo ritmo di Vincent Abril (AF Corse Ferrari #51) e Jesse Krohn (ROWE Racing BMW #98). Il monegasco ed il finnico in sesta e settima posizione provvisoriamente davanti a Comtoyou Aston Martin #7.

Credits. GTWC Europe

WRT contro tutti

La quarta sosta ai box ha cambiato la storia della 1000km del Paul Ricard premiando per la prima volta la BMW M4 GT3 EVO #32 WRT. Kelvin van der Linde, dopo aver ereditato il volante da Ugo De Wilde, ha iniziato ad attaccare la Porsche #96 di Patric Niederhauser, visibilmente in difficoltà.

Il sudafricano ha subito allungato sull'elvetico ex titolare di Audi Sport, la coppia ha continuato ad occupare le prime due posizioni con un ampio margine nei confronti di Lucas Auer (Mercedes #48) e Laurin Heinrich (Porsche #22).

Il finale non ha cambiato le carte in tavola premiando la BMW M4 GT3 EVO #32. WRT torna a festeggiare dopo la doppietta di Monza dello scorso settembre, l'auto #32 svetta davanti alle Porsche di Rutronik Racing e Schumacher CLRT.

Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello #96 e Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven #22 hanno preceduto sotto la bandiera a scacchi la Mercedes #48 Winward Racing Team MANN-Filter e l'Aston Martin #7 Comtoyou Racing.

Concludono nell'ordine la Top10 la BMW #98 ROWE Racing, la McLaren #111 CSA Racing al top in Gold Cup, l'Aston Martin #37 Walkenhorst Motorsport, l'Aston #33 Verstappen.com Racing (Gold Cup) e la BMW #777 AlManar Racing by WRT (Gold Cup).

GTWC Europe Paul Ricard , nelle altre classi: CSA vince al debutto con McLaren, Kessel Ferrari in Bronze

Prima corsa e prima vittoria per CSA Racing McLaren nel GTWC Europe Powered by AWS Endurance Cup in Gold Cup. Arthur Rougier/James Kell/Simon Gachet, originariamente attesi in PRO, si impongono nonostante una penalità nel finale davanti a Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Verstappen.com Racing Aston Martin #33) e Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann/Ben Tuck (AlManar Racing by WRT BMW #777)

Beffa, invece, per la McLaren 720S GT3 EVO #58 Garage 59 che ha dominato la scena nelle prime ore nella classe Gold ed anche nella classifica overall. Un danno meccanico ha tolto dai giochi la temibile vettura britannica affidata nel week-end a Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald.

Credits. GTWC Europe

In Silver Cup festeggia Paradine Competition BMW #992 con Charles Clark/James Kellett/Pedro Ebrahim. Solida affermazione per la squadra britannica che ha battuto Matisse Lismont/ Kiern Jewiss/Locan Hanafin (Steller Motorsport Corvette #24) e Ivan Klymenko/Lorens Lecertua/Luca Legeret (Sainteloc Racing Audi #26).

Parentesi speciale per Kessel Racing che per il secondo anno consecutivo festeggia al Paul Ricard. Niccolò Schirò/Nicolò Rosi/David Fumanelli si sono attestati in terza piazza, mentre Dustin Blattner/Dennis Marschall/Conrad Laurens hanno vinto abbattendo nel finale la concorrenza della BMW M4 GT3 EVO #991 Paradine Competition di Dan Harper/Sean Gelel/Darren Leung.

Prossima tappa dell'Endurance Cup ad inizio giugno a Monza, mentre ad inizio maggio non perdetevi l'opening round da Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Luca Pellegrini