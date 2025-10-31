MotoGP | Ufficiale: Nicolò Bulega correrà a Portimão e Valencia

È arrivata l'ufficialità tanto decantata: Nicolò Bulega sarà sulla Desmosedici GP25 di Marc Márquez negli ultimi due Gran Premi di MotoGP al fianco di Francesco Bagnaia. Il debutto del reggiano è fissato per settimana prossima a Portimão.

Arriva l'ufficialità

Sarà un ritorno quello di Nicolò Bulega nel paddock del Motomondiale. Bulegas ha corso un totale di 99 Gran Premi tra Moto3 e Moto2, prima di lasciare nel 2021 per intraprendere l'avventura con Ducati nel WorldSSP. Passate quattro stagioni, il #11 vanta un titolo nella classe cadetta nonché due titoli di vice-campione WorldSBK. Proprio a Portimão, quindi, Bulega macchierà il suo debutto in MotoGP con il 100° Gran Premio della carriera. Decisamente importante nella scelta è stato il test di ieri pomeriggio sul circuito di Jerez de la Frontera, dove Bulega ha evidentemente impressionato i vertici di Borgo Panigale nelle sole tre ore a sua disposizione.

Le dichiarazioni

Nicolò Bulega ha commentato così la notizia del suo debutto in MotoGP.

Sono molto contento di poter chiudere una stagione come questa con una bella sorpresa dell’ultimo minuto. Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota. In più poter salire per gli ultimi due weekend di gara del 2025 sulla moto Campione del Mondo rende tutto ancora più emozionate. Sarà una bella scommessa, non ho aspettative, prenderò questa esperienza con tutta la calma necessaria anche perché, per ora, ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez in occasione del test. Detto questo, la motivazione a fare bene e a dare il massimo in ogni caso non manca. Grazie a Ducati e a Ducati Corse per la fiducia, a Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano e Serafino per avermi fatto sentire tutto il loro supporto nell’intraprendere questa avventura e al Team Aruba.it Racing-Ducati con cui abbiamo chiuso una stagione da protagonisti.

A fargli eco è Luigi Dall'Igna, general manager di Ducati Corse.

Sono molto contento di poter vedere Nicolò al lavoro sulla Desmosedici GP. Nicolò fa parte della famiglia Ducati Corse dal 2022 quando lo abbiamo voluto in sella alla Supersport. Abbiamo creduto in lui e ci ha ripagati con due stagioni da protagonista assoluto in Superbike dove ha sfiorato il titolo ed è diventato il nostro pilota di riferimento. Inoltre, per il prossimo anno abbiamo annunciato il suo impegno, insieme a Michele Pirro, nello sviluppo della Desmosedici GP con i nuovi pneumatici e la possibilità di gareggiare quindi negli ultimi due GP è il miglior modo per iniziare a lavorare in questa nuova veste da tester. Sarà sicuramente impegnativo, ma spero riuscirà a godersi questa esperienza: per un giovane pilota, esordire nella massima categoria del nostro sport è una bella soddisfazione.

Valentino Aggio

