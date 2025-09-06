WorldSBK | Magny-Cours, Superpole: Razgatlıoğlu distrugge il record della pista

Tempo da cineteca per Toprak Razgatlıoğlu nella Superpole WorldSBK di Magny-Cours. Il leader del campionato non solo oblitera il record fatto segnare ieri da Nicolò Bulega (2°), ma abbatte addirittura il muro del 1:35. Chiude la prima fila un competitivo Sam Lowes.

Toprak, è tris di pole

Un addio al WorldSBK nel migliore dei modi per Toprak Razgatlıoğlu, autore della terza Superpole consecutiva e della 5ª stagionale. A Magny-Cours, uno dei suoi tracciati preferiti, il pilota BMW non ha lasciato scampo agli avversari. Il 1:34.930 fatto segnare dal turco è il nuovo record del tracciato. Nicolò Bulega, nonostante il tempo spaziale di Razgatlıoğlu, ha dimostrato di poter inseguire il #1 nelle tre gare del weekend. Se il favorito d'obbligo rimane sempre l'alfiere della M1000RR, il ducatista paga solo due decimi sul giro secco. Subito dietro i due favoriti per il titolo ci sono i fratelli: Sam Lowes si conferma sugli ottimi livelli visti fino a questo momento e precede Alex Lowes su Bimota.

Tripletta di italiani dietro, Bautista 14°

C'è grande presenza di piloti italiani nelle zone nobili della classifica: Andrea Iannone, alla disperata ricerca di una sella nel WorldSBK per il 2026, si prende la 5ª piazza con un colpo di coda. Dietro di lui le due Panigale del Barni Spark Racing Team, ma con un piccolo cambio di gerarchie: Yari Montella torna a farsi vedere tra i migliori precedendo il compagno di squadra Danilo Petrucci di 128 millesimi. Michael van der Mark, vincitore di Gara 1 lo scorso anno, è 8° davanti a Remy Gardner e Axel Bassani. Piuttosto indietro i due mostri sacri della categoria: Jonathan Rea, fresco di annuncio del ritiro dalle corse a fine 2025, è 13° davanti ad Álvaro Bautista. Diciasettesima posizione per Michael Rinaldi, mentre Andrea Locatelli e Garrett Gerloff non sono stati in grado di far segnare un tempo a causa di cadute nelle prime fasi del turno.

WorldSBK | Magny-Cours: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Magny-Cours: Bulega lancia la sfida a Toprak