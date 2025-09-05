WorldSBK | Magny-Cours: Bulega lancia la sfida a Toprak

A Magny-Cours è iniziato il duello tra Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega. Con il campionato WorldSBK che si avvicina alla fine, ogni punto conta e il pilota italiano prova a tenere testa al campione turco, leader della classifica.

Toprak veloce ma Bulega prova a rispondere

Le prove libere del venerdì a Magny-Cours hanno regalato un assaggio di quello che sarà il tema del weekend francese: il duello per il mondiale tra Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega. Il turco si è confermato il pilota più veloce in pista, ma l'italiano non ha intenzione di arrendersi e si è messo a caccia. Nicolò Bulega ha, infatti, chiuso la prima giornata davanti a tutti, un forte segnale che alimenta le speranze di poter riaprire i giochi.

Il venerdì, però, non era iniziato nel migliore dei modi. Nel turno del mattino, Bulega aveva infatti faticato a trovare ritmo, lamentando problemi al posteriore che non gli permettevano di avere il giusto feeling con la sua Ducati. Una situazione che però è cambiata nel pomeriggio. L'emiliano, negli ultimi minuti della sessione, ha messo a segno un giro perfetto in 1:35.428, nuovo record assoluto della pista di Magny-Cours. L'avversario, Toprak Razgatlıoğlu, ha chiuso invece in quarta posizione: un crono ingannevole considerato il ritmo mostrato nel corso della giornata.

Bulega prova a fermare Toprak

Con questi presupposti, la giornata di sabato si prospetta infuocata. La Superpole Race e Gara 1 saranno un banco di prova fondamentale domani per Bulega, che sarà chiamato a confermare quanto mostrato nelle prove libere e a compiere un ulteriore passo in avanti. L'italiano dovrà riuscire a trovare dei decimi in più che possono fare la differenza per fermare Toprak Razgatlıoğlu. Per rimanere in corsa per il mondiale, infatti, il pilota Aruba.it Racing non può permettersi errori e dovrà interrompere la striscia di nove vittorie consecutive del pilota turco. Non sarà però semplice per Nicolò Bulega, visto il passo dimostrato da Toprak in questa prima giornata a Magny-Cours. La giornata di domani dirà se Bulega può davvero impensierire Toprak o se il turco continuerà a dettare il passo anche in questo weekend.

Giulia Pea