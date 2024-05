MotoGP | GP Francia, le pagelle ai protagonisti di Le Mans

Spettacolo in pista (e sugli spalti) a Le Mans, sede di un incredibile GP di Francia di MotoGP che ha visto Jorge Martin dominare dall'inizio alle fine del weekend. Gli applausi del Circuito Bugatti vanno anche a Marc Marquez, secondo sia nella Sprint che in gara, dopo due grandi rimonte dalla tredicesima casella. In ombra Francesco Bagnaia, terzo in gara e alle prese con un weekend più complicato del previsto. Bene (ma non benissimo) Aprilia, con Maverick Viñales sì consistente, ma mai realmente in grado di lottare con i primi della classe.

Passando poi ai delusi, ecco che troviamo l'idolo di casa Fabio Quartararo, la cui domenica è finita nella ghiaia di Le Mans. Stessa sorte per Marco Bezzecchi, ancora lontano dalla sua miglior versione, e per il rookie Pedro Acosta, a terra nelle primissime fasi di gara.

I promossi | Perfezione Martin, che rimonta per Marquez!

JORGE MARTIN: 10 e LODE. Pole position, Sprint Race, gara e nuovo record della pista: en plein per ‘Martinator’, autore di un weekend semplicemente perfetto a Le Mans. Leadership nel Mondiale consolidata e morale alle stelle: chi lo ferma più?

MARC MARQUEZ: 9.5. Mezzo punto in meno solo il mancato passaggio in Q2 che gli complica la vita, ma che show: rimonta dalla P13 e chiude in P2 sia la Sprint che la gara, quest'ultima con una staccata da paura all'ultimo giro, dimostrando che il pilota può ancora fare la differenza (con buona pace di chi sostiene il contrario). Torna dalla Francia con un terzo posto in classifica e tante certezze.

FRANCESCO BAGNAIA: 6.5. Chiude la gara sul podio dopo i forfait degli ultimi anni di Le Mans, ma non basta a raddrizzare un weekend poco brillante e problematico. Il mancato sorpasso a Martin all'ultimo giro, di fatto, lo espone all'attacco (riuscito) di Marquez. Poco lucido.

Bagnaia, Marquez, Martin sul podio del GP di Francia | Credits: MotoGP (via Facebook)

MAVERICK VIÑALES: 7. A podio nella Sprint e top 5 in gara: ‘BatMav’ fa il suo, sfruttando anche gli errori altrui e portando a casa il massimo in un weekend in cui stare con le Ducati là davanti era impossibile.

ENEA BASTIANINI: 6. Partire dalla decima posizione non è certo un vantaggio, chiedere a lui per conferma. La ‘Bestia’ mette in mostra un buon passo e chiude sia la Sprint che la gara in quarta posizione: consistente, ma con questa concorrenza serve di più per essere confermato nel team Factory anche nel 2025.

FABIO DI GIANNANTONIO: 6.5. Settimo nella Sprint e sesto in gara: è ancora una volta lui il migliore del team VR46, con cui il feeling è sempre più evidente. Prova a contenere l'assalto di Marquez andando fuori pista: manovra disperata che gli costa un long lap penalty per aver tagliato la chicane. Peccato, forse avrebbe potuto puntare alla top 5.

I bocciati | Quartararo e Bez, un weekend finito… in ghiaia

FABIO QUARTARARO: 5. Fa sperare il pubblico di casa con un "buon" ottavo posto in qualifica, ma poi deve tornare alla cruda realtà già nella Sprint, dove chiude in decima posizione. Prova a migliorarsi in gara, ma finisce per strafare e cade. Non il finale che si aspettava (e meritava) nel suo GP di casa.

PEDRO ACOSTA: 5. Weekend a due facce: bene nella Sprint (sesto), male in gara (caduto). Le Mans si conferma pista maledetta per lui, al terzo ritiro consecutivo dopo quelli del 2022 e 2023. Ridateci il rookie maravilla delle prime tre gare.

MARCO BEZZECCHI: 4. Due cadute su due: un weekend da dimenticare in fretta per il portacolore VR46, che proprio a Le Mans colse una vittoria nel 2023. A distanza di un anno, appare una copia sbiadita del vecchio ‘Bez’… dove sei finito?

BRAD BINDER: 4. Dopo Jerez, un altro weekend in ombra per il sudafricano, quindicesimo nella Sprint e ottavo in gara, lontano dalla vetta per tutto il weekend.

HONDA: 2. Ancora una volta le ultime della classe. Non serve aggiungere altro.

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Francia: Marquez si ripete, che show a Le Mans!