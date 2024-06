CIV | Mugello, Gara 1: Giacomo Zannoni alla prima in 300cc

Cala il tramonto al Mugello, così come sul Sabato del CIV. Oltre a Superbike e Supersport, sono state molte le emozioni nelle categorie di contorno. Giacomo Zannoni vince la prima gara di carriera in SS300, mentre in Moto3 Marcos Ruda continua la sua stagione perfetta. Infine, Cristian Borrelli completa la tripletta dopo Vallelunga.

Moto3 | Marcos Ruda suona la cinquina

Ad aprire il programma del Sabato al Mugello è stato il CIV Moto3, che ha visto il quinto successo consecutivo in altrettante gare corse nel 2024 per Marcos Ruda. Lo spagnolo di GP Project ha dovuto faticare più del solito per portarsi a casa i 25 punti. Come spesso accade, è Elia Bartolini a dare del filo da torcere allo spagnolo, arrivandogli a soli 82 millesimi sulla linea del traguardo. L'italiano, però, non ha potuto attaccare il rivale nel corso dell'ultimo giro, facendosi così sfuggire la vittoria. Ad oltre 27 secondi dalla coppia di testa si è consumata una lotta di gruppo spietata per l'ultimo gradino del podio. A stappare è Erik Michielon, ancora 3° dopo la prima manche di Vallelunga. Questa volta sono solo 5 i millesimi che separano il pilota SM Pos Corse da Cristian Lolli, 4° davanti a Valentino Sponga e Valentino Casalboni. Ad ulteriori 10' di distacco chiude Emanuele Andrenacci su Daniel Da Lio e Michele Amadori. Da segnalare le cadute di Pierfrancesco Venturini e Samuele Baldi.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

PreMoto3 | Doppietta Bucci Moto: Borrelli vince di 0.009!

Sembra inarrestabile Cristian Borrelli nel CIV PreMoto3: il lombardo si prende il terzo successo consecutivo nella categoria (e di carriera, ndr) dopo la splendida doppietta conquistata a Vallelunga. Il pilota Bucci Moto Factory, insieme al compagno Lorenzo Pritelli, si è dimostrato il più veloce nel corso della gara. Infatti, la coppia Borrelli-Pritelli si prende la doppietta al Mugello, con i due piloti separati di soli 9 millesimi sulla linea del traguardo. Ha pagato la scelta di uscire per primo dalla “Bucine” di Borrelli, mentre il compagno si deve accontentare del 2° podio di carriera dopo quello conquistato a Misano. Così come Pritelli, si conferma un rookie terribile anche Edoardo Savino: il pilota Leopard Academy by Roc'N'dea è 3° sulla linea del traguardo, ma anch'egli ad un passo dalla vittoria, solo 57 millesimi, mentre è a 81 Gionata Barbagallo.

Hanno perso la coda del gruppo per la vittoria nei giri finali Martin Alberto Galiuto e la bravissima Elisabetta Monti, 6ª e al miglior risultato stagionale dopo un 11° e 12° posto. Buona la posizione di Leonardo Pierluigi Martinazzi, che chiude 7° davanti a Luana Giuliani (8ª), Enrico Dal Bosco (9°) e Kevin Cancellieri (10°).

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

SS300 | Prima vittoria in carriera per Giacomo Zannoni

La crescita di Giacomo Zannoni si è finalmente completata: Il pilota E&E Squadra Corse, alla 11ª gara della carriera, si porta a casa la prima vittoria nel CIV SS300. Un incremento di prestazione graduale ma inesorabile quello del pilota Kawasaki, che nel 2024 ha dimostrato di poter lottare per le posizioni nobili della classifica. Così è stato a Vallelunga (4° in Gara 1, ndr), ma al Mugello tutti i tasselli sono andati al loro posto. Zannoni ha beffato in volata Emanuele Cazzaniga di 20 millesimi e Alfonso Coppola di 24 millesimi, in una corsa dall'esito incerto terminata solo sotto la bandiera a scacchi.

I primi tre si sono giocati il successo di Gara 1 sulle colline toscane, mentre il secondo gruppo ha lottato per il 4° posto. A spuntarla è Chris Wright su Marco Truiolo, Matteo Bonetti e Davide Bollani. Grande rammarico, invece, per Nicola Plazzi: il pilota MGIM Corse aveva conquistato la prima Motosprint Pole Position in mattinata. Scontato il Long Lap Penalty comminatogli per un contatto a Vallelunga, il #19 è tornato sul gruppo di testa, sembrando in grado di giocarsela per la vittoria. Purtroppo, un problema tecnico alla sua Ninja 400 non gli ha permesso di chiudere al meglio delle proprie possibilità, arrivando 8° al traguardo. Chiudono la top 10 Alex Iannazzo e Roy Doti.

CIV | SS300: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

