MotoGP | KTM, ora il Motomondiale è seriamente a rischio

Non arrivano notizie rassicuranti per quanto riguarda il futuro di KTM in MotoGP. Il brand austriaco ha iniziato un complicato processo di ristrutturazione nelle scorse settimane e nella giornata odierna si è svolta la prima riunione dei creditori. Si parla della possibilità di non prendere parte a Moto3 e Moto2.

Gli ultimi aggiornamenti

La situazione che vede come protagonista KTM non è assolutamente facile da sintetizzare, anche se gli aggiornamenti a riguardo non sembrano essere molti. Come fa sapere Alpenländischer Kreditorenverband (AKV), l'associazione dei creditori, oggi si è svolta l'obbligatoria riunione dei creditori a tre settimane dall'annuncio dell'inizio della procedura. Peter Vogl, l'avvocato incaricato, è ancora nel pieno processo di revisione della situazione finanziaria dell'azienda con l'aiuto di diversi esperti, viste le 60 filiali presenti nel KTM Group.

Per quanto riguarda l'azienda, sembrano esserci dei buoni aggiornamenti. Il numero di tagli previsti è passato da 500 a 300 lavoratori, con gli stipendi del mese di Dicembre che verranno regolarmente pagati. AKV ha riassunto dettagliatamente le cause di questa crisi: negli ultimi due anni l'azienda ha fatto dei grandi investimenti, la maggior parte dei quali con capitali presi in prestito. Nonostante siano aumentati i costi di gestione, la produzione non è stata rallentata in maniera preventiva: quando si è deciso di fermarsi, era ormai troppo tardi.

Il Motomondiale è ufficialmente in bilico

La parte che più interessa al motorsport arriva poco dopo nel comunicato di AKV. Un punto del paragrafo riguardo le misure di riorganizzazione, viene scritto: “Per ridurre i costi, è previsto il ritiro da MotoGP, Moto2 e Moto3”. Nonostante le diverse rassicurazioni arrivate nelle ultime settimane, la situazione rimane critica. Prima i piani sportivi non erano a rischio, poi le classi minori potevano essere sacrificabili, ora invece si parla esplicitamente del progetto MotoGP in toto.

Apparentemente KTM sta ancora cercando di far credere a tutti che vada tutto bene. Con il comunicato stampa rilasciato in giornata, il marchio di Mattighofen ha ribadito quanto le corse siano importanti per KTM. Nel farlo, l'azienda ha assicurato “la continuazione delle consegne attraverso il Dealer Network di moto, parti di ricambio, accessori tecnici e servizio clienti”. Il prossimo incontro con i creditori è previsto per Venerdì 24 Gennaio, data decisamente più vicina alle varie presentazioni e test pre-stagionali. Ne sapremo sicuramente di più in quell'occasione, ma il futuro sembra tutt'altro che roseo in Austria.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | Dal 2026 torna il GP Brasile a Goiânia