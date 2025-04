WorldSBK | Assen: le gioie e i dolori del venerdì di Bimota

Nel primo giorno di azione in pista per il campionato di WorldSBK in casa Bimota Racing i risultati sono stati ambivalenti, con Axel Bassani che ha concluso il secondo turno di Prove Libere in seconda posizione, mentre il compagno Alex Lowes fatica in quattordicesima piazza.

Secondo turno di Prove Libere da ricordare per Axel Bassani

Sulla pista che viene soprannominata “l'università del motociclismo” è tempo di far correre le moto derivate di serie del campionato di Superbike, che ad Assen fin dal venerdì sta regalando sorprese a livello regolamentare e di classifica. Dopo l'introduzione delle limitazioni al flusso di carburante per BMW e Ducati, l'altro evento inaspettato è stato la performance di Axel Bassani, che ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio sulla pista olandese in sella alla Kawasaki del team Bimota. Il pilota numero #47 ha iniziato la giornata replicando quelle che sono state le prestazioni fin qui mostrate nel corso degli scorsi weekend, chiudendo il primo turno di Prove Libere in quindicesima posizione e con un miglior giro fatto registrare in 1:35.458, a +1.093 di distacco da Álvaro Bautista, pilota più veloce del turno del mattino.

È stato invece nel corso del pomeriggio che il livello delle prestazioni si è alzato da parte dell'italiano di Bimota, inaugurando la seconda sessione di Prove Libere restando stabilmente nel centro gruppo, tenendosi all'interno della Top 10. Dopo una serie di giri validi per restare a un buon distacco dal duo di testa composto da Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu, il guizzo è arrivato verso la fine del tempo, quando Bassani è stato capace di far registrare un giro in 1:33.844. Questo cronometro gli vale quindi la seconda posizione alla fine della prima giornata del weekend di Assen e lo porta appena alle spalle di Bulega - uomo più veloce del pomeriggio - con solamente +0.252 di distacco rispetto al miglior tempo di tutta la giornata.

Credits: WorldSBK

Round di Assen iniziato in salita per Alex Lowes

Più complicato invece l'inizio dell'appuntamento olandese per Alex Lowes, che contrariamente al suo compagno di squadra ha riscontrato molti più problemi nel trovare la giusta confidenza in sella alla moto nel corso di tutta la giornata. In mattinata il pilota inglese sembrava aver iniziato a trovare una quadra, considerato che ha completato il turno di Prove Libere 1 con una buona decima posizione e un tempo di 1:35.220, che gli ha permesso di tenere il passo dei piloti nella parte alta della classifica.

Questa tendenza positiva non è stata però mantenuta durante la sessione pomeridiana, dato che nel corso del secondo turno di Prove libere il pilota numero #22 non è riuscito a incrementare le prestazioni della propria moto, anzi retrocedendo di posizioni rispetto al risultato della mattina: Lowes ha infatti chiuso in quattordicesima piazza l'ultima sessione disponibile per la giornata di venerdì, “peggiorando” di quattro posizioni il piazzamento della precedente sessione. Tempi e velocità ben lontane quindi se confrontate con quelle del compagno di squadra, che sembrerebbe aver trovato il modo di estrarre la miglior prestazione possibile dalla moto sulla pista olandese. Essendo solamente la prima giornata del weekend però, il pilota inglese ha ancora la sessione della mattina di sabato per cercare di colmare il distacco che lo separa dal compagno, cercando inoltre di conquistare la miglior posizione possibile sulla griglia di partenza nel corso della Superpole.

Valentina Bossi

