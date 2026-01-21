WorldSBK | Test Jerez day-1: Petrucci sotto la pioggia

Organizzare dei test a gennaio porta sempre l’incognita del meteo, che decide unilateralmente se le poche giornate di prove già concesse saranno fruttuose o meno. Il periodo non è peraltro tra i migliori, e non ha sicuramente fatto eccezione Jerez con la pioggia a flagellare il primo test del WorldSBK, con un day-1 che ha visto Petrucci comandare la classifica dei tempi.

POCHI GIRI, MA BUONI

Con 17 giri all’attivo Danilo ha chiuso la giornata con un 1’52”976, anche se parlare di tempi con freddo e pioggia in questa fase può avere poco senso. Resta comunque un ottimo allenamento per familiarizzare con le moto in queste condizioni, che sono rare ma non impossibili durante il campionato. Prende questo concetto molto sul serio anche Miguel Oliveira, che con i suoi 31 giri all’attivo è stato il più impegnato della classe SBK, seguito da Manzi (28 giri), Rea come tester HRC (27 giri) e Garrett Gerloff sulla nuova Kawasaki.

NIENTE BULEGA, MONTELLA BEST DUCATI

Manca ovviamente all’appello Niccolò Bulega, che non ha evidentemente ritenuto utile sprecare un giorno di test in queste condizioni. Mantiene alto l’onore di casa Ducati Yari Montella, secondo nella lista dei tempi, mentre Iker Lecuona muove i primi passi del 2026 e completando 14 giri, mettendosi nei tempi dietro Stefano Manzi e Miguel Oliveira.

ALCOBA, SSP TRA LE SBK

Il meteo ha ovviamente influito anche sulla “voglia” di correre rischi per i piloti, risultando in una classifica dei tempi decisamente mista con delle Supersport decisamente veloci. Il migliore è risultato Jeremy Alcoba, che sta portando a termine il suo adattamento con la Kawasaki di Puccetti, posizionandosi nei tempi sopra a piloti del calibro di Vierge, Bassani e Gerloff. Primi passi con la 636 Kawasaki anche per Dominique Aegerter, ultimo sotto i 2 minuti sul giro e a tre secondi dal compagno di squadra. Appuntamento a domani per altre 8 ore di test, nella speranza che il meteo dia tregua ai piloti.

Fonte: Jerez Live Timing

Alex Dibisceglia

