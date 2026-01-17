Dakar 2026 | Moto, Stage 13: beffa incredibile per Brabec, Benavides trionfa per soli 2"!

La Dakar 2026 delle moto si chiude con un colpo di scena clamoroso: nonostante il sostanzioso vantaggio che aveva dopo lo Stage 12, Ricky Brabec ha perso tutto negli ultimi chilometri della prova finale di Yanbu, con Luciano Benavides che ne ha approfittato per prendersi la sua prima vittoria al Rally Dakar per soli due secondi, il gap più ridotto nella storia del rally raid.

Benavides sigla il successo n.21 di KTM dopo l'errore di navigazione di Brabec

Brabec sembrava avere la vittoria finale a portata di mano: dopo aver vinto la prova di ieri grazie anche ad un'ottima strategia nello Stage 11, l'americano della Honda doveva solo gestire 3'20'' di vantaggio negli ultimi 105 km della speciale conclusiva della Dakar di quest'anno. Un gap che stava gestendo con grande maestria e che gli avrebbero permesso di conquistare il suo terzo successo di carriera al rally raid, ma Ricky ha commesso un errore di navigazione a sette chilometri dalla fine, perdendo oltre tre minuti e quaranta secondi di tempo.

Tale errore si è rivelato decisivo nelle sorti della gara, con Luciano Benavides che ne ha approfittato per recuperare tutto il ritardo che aveva e arrivare al traguardo finale con due secondi di vantaggio, consentendogli di diventare il nuovo campione della Rally Dakar. Si tratta della prima vittoria in carriera per il pilota argentino, che diventa inoltre il secondo del suo Paese a trionfare tra le moto dopo il suo fratello Kevin. Per KTM si tratta invece del ventunesimo successo al Rally Dakar nonché il secondo consecutivo dopo quello di Sanders nello scorso anno, mentre la Honda (a quota otto) fallisce l'aggancio alla Yamaha.

Canet si prende l'ultima speciale, Sanders chiude in top 5 davanti a Van Beveren

In tutto questo è stato Edgar Canet a conquistare la vittoria di tappa nello Stage conclusivo della Dakar 2026. Il giovane spagnolo di KTM, nonostante i problemi avuti nella parte centrale del rally raid, ha mostrato le sue enormi potenzialità con i suoi due successi di tappa e siamo certi che farà tesoro di questa esperienza per riprovarci in futuro. Sul podio della speciale di Yanbu troviamo proprio Luciano Benavides al secondo posto e Tosha Schaerina al terzo.

Lo spagnolo della Honda si è dunque confermato sull'ultimo gradino del podio anche nella classifica generale, chiudendo con un ritardo di 25'12'' dall'argentino. La casa alata piazza anche Skyler Howes al quarto posto (+56'41'') mentre per il quinto posto è stato il campione uscente Daniel Sanders (KTM) a prevalere su Adrien Van Beveren (Honda) per un minuto e 31 secondi sul tempo finale. A seguire troviamo le due Hero con Ignacio Cornejo Florimo in settima e Ross Branch in ottava posizione.

Rally2: Docherty vince l'ultima tappa, Mulec trionfa al nono posto generale

Nella categoria Rally2 è stato Toni Mulec a trionfare con il nono posto in classifica assoluto. Lo sloveno del Bas World KTM Team ha concluso con quattro minuti e 37 secondi di vantaggio su Preston Campbell, con l'americano della Honda che completa la top 10 generale al secondo posto di classe, precedendo il suo compagno Martim Ventura che completa il podio di categoria.

Come da previsione l'ultima speciale è stata vinta ancora una volta da Michael Docherty, con il sudafricano che ha così concluso il suo Rally Dakar con la nona affermazione ma anche con tanti rimpianti per i problemi avuti nella prima parte della gara che gli hanno compromesso le possibilità di vittoria. Per i nostri colori Tommaso Montanari è il miglior pilota italiano in classifica dopo che ha concluso al 21° posto generale e 11° nella Rally2 con la Husqvarna di Solarys Racing.

Dakar 2026 | Top 10 Moto in classifica finale generale

Credits: www.dakar.live.worldrallyraidchampionship.com

Andrea Mattavelli