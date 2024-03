F2 | Andrea Kimi Antonelli, prove tecniche di F1 ad Imola?

Venerdì e sabato potremmo vedere Andrea Kimi Antonelli in azione a Imola. Non si tratta di una gara di F2, ma di una sessione di test con una Mercedes F1. Il pilota bolognese potrebbe infatti scendere all'interno dell'Autodromo dedicato ad Enzo e Dino Ferrari per una due giorni al volante di una monoposto del 2022. Antonelli è impegnato attualmente nella serie cadetta con il team Prema, virtualmente nono dopo il round in Australia a Melbourne.

Andrea Kimi Antonelli: cosa sappiamo del suo test ad Imola

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Mercedes avrebbe affittato la pista imolese per i giorni 29 e 30 marzo, per consentire al suo giovane leone di prendere le misure della F1. In ossequio al regolamento, Antonelli avrà a disposizione una monoposto vecchia di due anni, ossia una W13 del 2022.

Per lui sarà la prima presa di contatto con una vettura della massima formula, progettata secondo il regolamento attuale con l’effetto suolo. Al momento, però, il condizionale resta d'obbligo. La Mercedes non ha confermato ufficialmente la notizia, non vi sono ulteriori aggiornamenti in merito.

Il suo 2024 in F2

In attesa dell'ipotetica prova in F1 ad Imola, Andrea Kimi Antonelli si sta dedicando con molta attenzione alla F2. Al debutto stagionale, in Bahrain, il bolognese ha sofferto, raccogliendo un decimo ed un 14esimo posto tra Sprint e Feature Race.

È andata molto meglio a Jeddah, appuntamento in cui sono arrivate due Top10 (doppio sesto posto). La crescita è stata confermata nello scorso weekend in cui ha centrato la prima fila ed ha sfiorato il podio nella race-2.

Ricordiamo che fino a maggio non vi saranno eventi per quanto riguarda la FIA Formula 2 che dopo l'Australia riprenderà dall'Emilia Romagna prima della lunghissima parentesi europea. Il campione in carica della Formula Regional Europe potrebbe tornare in azione nella pista di casa già questo fine settimana a pochi giorni da un'interessante test con una Mercedes AMG GT3 in compagnia del team di famiglia e di Toto Wolff.

Riccardo Trullo