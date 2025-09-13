MotoGP | GP San Marino, Sprint di bronzo per Di Giannantonio: "Che partenza!"

Nella Sprint del GP di San Marino MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha conquistato un importante terzo posto. Un podio ottenuto grazie anche alle cadute altrui, ma soprattutto resistendo agli attacchi del compagno di squadra Franco Morbidelli.

Diggia resiste al compagno di squadra e conquista il podio

Fabio di Giannantonio ha conquistato nella Sprint di San Marino un buon terzo posto. Si tratta del primo podio su questo circuito per il pilota del team Pertamina Enduro VR46, oltre ad essere il terzo podio consecutivo nelle Sprint. Un weekend incominciato con il piede giusto per Diggia, che già nelle prove libere ha dimostrato di avere un buon feeling con il tracciato e di avere la possibilità di giocarsi le posizioni di alta classifica. Le qualifiche di questa mattina hanno confermato quello che di buono si era visto nella giornata di ieri, con il pilota VR46 che ha conquistato la settima posizione.

La gara pomeridiana ha visto una buona partenza da parte del pilota italiano, che ha sorpassato il compagno di squadra Franco Morbidelli e il pilota Honda Luca Marini. In seguito alle cadute di Marc Marquez e Fabio Quartararo, Di Giannantonio si è trovato nel corso dei giri in terza posizione, che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi, con la pressione sempre maggiore di Morbidelli, desideroso anche lui di un podio nella gara di casa.

In una giornata in cui le Ducati ufficiali hanno mostrato delle difficoltà, Fabio Di Giannantonio ha saputo estrarre il massimo dalla propria moto e ha portato in alto la casa bolognese, insieme al suo compagno di squadra e ad Alex Marquez.

“Peccato per la qualifica, ma ho fatto una buona partenza”

Il pilota italiano ha commentato la prestazione di questo pomeriggio al termine della gara:

Mi aspettavo un po' più dalla qualifica sinceramente, perché abbiamo fatto uno step sulla moto per recuperare quei decimi che servono per partire in prima fila. Partire dalla settima casella a Misano e chiudere a podio non è scontato, dato che questa è una pista dove difficilmente si passa. Ma ho fatto una super partenza. Morbidelli spingeva e non mi lasciava spazio. Ambivamo entrambi al podio e si sa che c'è una bella differenza tra fare quarto o terzo. Però sono molto contento, il mio primo podio qui in MotoGP.

Di Giannantonio ha poi parlato della gara di domani, affermando di essere concentrato su sé stesso:

Non mi interessa il risultato. Cerco di stare concentrato, fare una bella gara e una buona prestazione e vedremo alla fine dove siamo arrivati. Non penso sempre a fare di più, voglio mettermi più a mio agio possibile e portare il mio potenziale e il mio ritmo.

Il pilota del team VR46 ha poi parlato delle emozioni della gara di casa:

Quello portato questo weekend è il casco più bello che abbia mai messo, mi emoziona davvero tanto. È un sogno che si realizza correre con la moto dei sogni in MotoGP, guidare la Ducati con il team di Vale e fare podio nel Gran Premio di casa. Tante cose bellissime, questo casco è bello dentro, più che fuori. Ci sono tante persone che conosco, ho conosciuto Lando Norris che ho sempre stimato.

Federica Passoni

