MotoGP | GP San Marino, Bezzecchi: "Il lavoro vero è domani"

Nella Gara Sprint di Misano è stato Marco Bezzecchi a portare a casa la vittoria davanti al pubblico italiano, interrompendo così il dominio Ducati nelle “gare corte” della MotoGP e convertendo la pole position in un successo in gara.

Il sabato perfetto iniziato con la pole position e chiuso con la vittoria

Nella gara di casa sia del team che del pilota, Marco Bezzecchi ha messo fin dai primi momenti in chiaro che sarebbe stato un valido contendente per la pole position e per la Gara Sprint del sabato pomeriggio. Dopo aver primeggiato nel corso del turno di Prove Libere 2 e dopo il secondo posto durante le Practice, il pilota numero #72 è arrivato nella seconda giornata del weekend del Gran Premio di San Marino come uno dei favoriti - se non il favorito - per prendersi la prima piazzola della griglia di partenza. “Abbiamo lavorato bene da subito e ci siamo subito messi abbastanza a posto”, ha commentato l'italiano al termine della Gara Sprint, “dall'inizio del weekend abbiamo comunque dovuto fare qualche aggiustamento, facendolo in base a come miglioravano i tempi e a come migliorava il passo.”. Weekend iniziato quindi sotto una buona stella per Bezzecchi e per il team Aprilia, nonostante non sia ancora tutto a posto in sella alla moto, come ha confermato il pilota stesso: “Ci sono ancora dei punti in cui soffriamo un po', la stabilità nelle parti veloci della pista è soprattutto un problema e io sembro soffrirla di più rispetto agli altri, vedo che succede più a me che ad altri piloti e devo capire il perchè.”.

Il buon feeling riscontrato fin dall'inizio del fine settimana riminese si è poi concretizzato in Qualifica, dove Bezzecchi si è preso di forza la pole position, facendo registrare il miglior crono in 1:30.134. Risultato che è stato cruciale per la Gara Sprint e che ha permesso al pilota riminese di porsi in testa alla gara “corta” del weekend e di battagliare con Marc Márquez, fino alla caduta di quest'ultimo e alla vittoria di Bezzecchi. Successo che è arrivato nella Sprint dopo più di due anni di digiuno, visto che l'ultimo primo posto nella corsa del sabato è stato ad Assen nel 2023: a Misano il pilota italiano è stato capace di rifarsi, nonostante sia stato protagonista di un paio di piccoli errori che lo hanno portato a perdere terreno nei confronti dello spagnolo. “Sono contento, c'è stato un momento in cui ho fatto due piccoli errori consecutivi e ho avuto un piccolo problema, mi sono deconcentrato e Marc mi ha superato, però sapevo che sarebbe stato un po' al limite", come ha osservato Bezzecchi stesso, “Mi sono calmato un attimo e ripreso a spingere, provando ad andargli dietro e magari a sorpassarlo, purtroppo lui è scivolato. Alle fine Alex andava molto forte, ma sono riuscito ad andare via ed è stata una bella Sprint.”.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

Dopo la vittoria nella Sprint, la concentrazione è sulla domenica

Sebbene con la vittoria nella Sprint a Misano arrivi per Marco Bezzecchi una grossa soddisfazione, tutta l'attenzione del pilota riminese e del team Aprilia rimane rivolta alla giornata di domenica. Fin dai primi momenti dopo la vittoria, infatti, il numero #72 ha tenuto a precisare che il giorno cruciale sarà il prossimo, sottolinenando come ci sia ancora del lavoro da fare: “Sono contento, vincere a Misano è sempre bello e sono molto felice in realtà, ma so anche che il lavoro vero è domani e dobbiamo cercare di sistemare tutte le altre cose", queste sono state tra le prime dichiarazioni post gara di Bezzecchi, “Non sarà una gara semplice, dato che Marc va sempre considerato nell'equazione insieme a tante altre Ducati - purtroppo per noi -, ma Marc anche quando sembra essere in difficoltà poi è sempre lì.”. La Gara Sprint ha permesso sia al team che al pilota di poter vivere a pieno l'aria di festa che si respira in un circuito come quello di Misano, specialmente in occasione di una vittoria di un italiano, ma nonostante questo i festeggiamenti saranno molto contenuti questa sera. “Oggi non si festeggia, chiaramente è un bel momento ma ora bisogna andare al box e lavorare perchè la parte più importante del weekend è domani e vorrei cercare di combattere anche domani. Bisogna esser contenti, ma dobbiamo lavorare, domani sarà il doppio dei giri e bisogna gestire le gomme.”

Nel corso della Sprint, infatti, Bezzecchi non è stato esente da errori di concentrazione ed è stato a causa di alcuni di questi che è stato superato in un primo momento da Marc Márquez, peraltro in un punto della pista decisamente insolito, ovvero Curva 6: “Non mi aspettavo il soprasso, ho fatto un paio di errori consecutivi uno alla 14 e uno alla 4, avevo quattro e tre decimi di distacco e Marc mi si è subito attaccato. Non mi aspettavo mi avrebbe sorpassato lì e pensavo lo avrebbe fatto alla 8, quindi lì ho preparato bene l'ingresso in curva e invece si è buttato dentro in quella zona.”, nonostante questo però il passo dimostrato nel corso di tutto il weekend ha dato fiducia a Bezzecchi di poter lottare per la vittoria, “Però sapevo che sarei potuto essere veloce e che avremmo almeno potuto battagliare, con lui è sempre dura ma in quel momento mi sentivo un po' più a posto e sentivo di poter lottare.”.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP San Marino, Sprint: Márquez esagera e cade, vince Bezzecchi