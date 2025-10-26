Moto3 | GP Malesia: Rueda fuori pericolo, Dettwiler dovrà operarsi

Il Gran Premio della Malesia Moto3 ha visto un terribile incidente occorrere nel corso del giro di allineamento cha ha coinvolto il campione del mondo José Antonio Rueda e lo svizzero Noah Dettwiler. Il primo ha riportato solo una frattura, mentre per il secondo le condizioni sono più delicate.

La dinamica

Un incidente piuttosto inconsueto quello accaduto nel giro di allineamento a Sepang. Noah Dettwlier, pilota del team CIP Green Power, stava procedendo fin troppo lentamente nel breve allungo che porta tra curva 3 e 4. Rimarrà da capire in seguito se c'è stato un problema tecnico oppure lo svizzero stava semplicemente procedendo lentamente. Dietro di lui è arrivato a piena velocità il campione del mondo della categoria José Antonio Rueda: evidentemente il pilota spagnolo non ha visto il collega, centrandolo in pieno a velocità massima della sua KTM. I due sono stati sbalzati dalle rispettive moto, venendo prontamente soccorsi prima a lato della pista e, successivamente, trasportati all'ospedale.

Le condizioni dei due

Si hanno notizie più certe e rassicuranti sulle condizioni di José Antonio Rueda. Come fa sapere Red Bull KTM Ajo, c'è una frattura probabilmente al polso della mano destra e diverse contusioni. Chiaramente il pilota non è al massimo della forma, ma è sveglio e cosciente in ospedale dove rimarrà nelle prossime ore per ulteriori esami.

Più vaghe e meno rassicuranti le voci che girano riguardo Noah Dettwiler. Il pilota svizzero rimane in ospedale dove avrà bisogno di diversi interventi chirurgici per rimediare agli infortuni subìti. La squadra stessa ha chiesto di rispettare la privacy del pilota, appena arriveranno aggiornamenti sarà il team a comunicarli alla stampa e ai tifosi.

Valentino Aggio

