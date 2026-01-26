F1 | Ufficiale: Slater nel programma giovani di Audi

Mentre l'azione è ufficialmente iniziata a Barcellona, con le sparute prime notizie e foto che stanno iniziando a circolare, Audi F1 ha ufficializzato Freddie Slater come primo pilota ad entrare a far parte del proprio Driver Development Programme. Un talento puro quello dell'inglese, che in questo 2026 sarà impegnato in Formula 3 con il team Trident Motorsport.

Freddie primo colpo di McNish

Nei giorni scorsi un altro annuncio relativo al team tedesco aveva riscosso un certo interesse: a capo del programma per far crescere i giovani talenti era stato posto infatti Allan McNish. Lo scozzese è stato per anni simbolo della Casa degli Anelli nel mondo delle gare di durata, dopo aver trascorso un anno in F1 con Toyota. Negli ultimi anni è sempre rimasto all'interno del mondo Audi, e oggi è a capo di questo nuovo progetto.

Freddie Slater è dunque il primo “colpo” messo a segno dallo scozzese; peraltro, la sua presenza a Monza nel corso della passata stagione, all'ultima gara del campionato di Formula Regional dominato dall'inglese, non era passata inosservata. La carriera dell'inglese è, fino ad ora, quella di un campione in erba: dopo tante vittorie in kart e nelle categorie Ginetta, nel 2024 ha ottenuto il successo in F4 italiana e emiratina. La passata stagione, poi, come detto, si è imposto senza particolari problemi nella Regional europea, oltre a portarsi a casa un podio in una presenza spot in F3. Chiaro che un talento del genere, al momento in lotta per il successo nella F. Regional Oceania, non poteva restare a lungo fuori dai radar del Circus.

Slater impegnato nello scorso weekend in Nuova Zelanda

Slater: “Un onore incredibile”

È un onore incredibile essere il primo pilota selezionato per l’Audi Driver Development Programme. Audi è un marchio con una storia leggendaria nel motorsport, e avere la loro fiducia e il loro supporto in questa fase cruciale della mia carriera è un sogno che si realizza. Unire le forze con un team rispettato come Trident Motorsport per la Formula 3 e avere il sostegno del team Audi Revolut F1 è un’opportunità enorme. Sono completamente concentrato per lavorare duramente e sfruttare al massimo questo passo fondamentale verso il mio obiettivo di arrivare in Formula 1.

Queste le parole di Freddie Slater ovviamente raggiante. La partnership con Audi potrà certamente portargli tanti vantaggi nel percorso che sta intraprendendo al momento, in una categoria tutt'altro che facile come la FIA Formula 3. Potrà anche essere inserito all'interno di alcune dinamiche della squadra, altro dato da non sottovalutare. Dal canto suo, McNish ha voluto sottolineare la fiducia riposta dal team nel suo nuovo pupillo.

In Freddie vediamo l'immenso potenziale di una futura stella. Il suo curriculum è notevole, ma, cosa più importante, possiede la concentrazione, la determinazione e la volontà di imparare che sono essenziali per raggiungere il vertice del nostro sport. È il candidato ideale per essere il primo a firmare con l'Audi Driver Development Programme, e siamo impegnati a fornirgli gli strumenti, il mentoring e il supporto necessari per avere successo nel suo passaggio alla Formula 3 con Trident Motorsport. Questo è il primo passo per costruire il nostro futuro dentro e fuori dalla pista.

Non perde tempo dunque Audi; dopo essere scesa in pista a Barcellona, sta già iniziando a porre le basi per il futuro. Segno importante che il progetto del team diretto da Mattia Binotto è di quelli seri, e con esso dovranno prima o poi fare i conti anche i top team.

Nicola Saglia