F. Regional Oceania | Al via l’avventura di Kalle Rovanpera

Come ormai da tradizione, la stagione 2026 per quanto riguarda le monoposto si aprirà in Nuova Zelanda con la Formula Regional Oceania. Quella del 2026 sarà un’edizione che sicuramente richiamerà un’attenzione maggiore rispetto al passato, in quanto vedrà il debutto in gara con una monoposto di Kalle Rovanpera, che inizierà qui un’avventura unica nel motorsport moderno.

Tanti piloti interessanti con le stelle Kalle e Slater

Kalle Rovanpera durante i test di Suzuka in vista della nuova stagione in Super Formula

Come sempre accade da queste parti, la griglia di partenza del campionato 2026 della Formula Regional Oceania promette spettacolo, con tanti prospetti interessanti al via. Ovviamente, a svettare su tutti è la stella di Kalle Rovanpera, che sarà portacolori del team Hitech. Il due volte campione del mondo rally si è imbarcato in un’avventura che ha un sapore antico, scegliendo di imprimere una svolta radicale alla propria carriera mettendosi al volante di vetture a ruote scoperte. Il campionato neozelandese rappresenta solo il primo step della nuova vita agonistica del finlandese, il quale sarà poi impegnato per il resto del 2026 nella Super Formula giapponese, categoria di altissimo livello. Quella di partire già a gennaio pare una scelta certamente ben ponderata, soprattutto nell’ottica di entrare già nel ritmo dei weekend di gara, più concentrati rispetto a quando accade nel mondo WRC.

Insieme a Rovanpera, saranno tanti i giovani talenti a cercare di portare a casa il titolo. Tra tutti spicca certamente Freddie Slater, fresco campione della categoria europea e pronto a prendere parte alla FIA Formula 3. Un talento puro, il suo, pronto a spiccare il volo. Sarà della partita anche Ugo Ugochukwu, alla ricerca di conferme dopo una prima stagione in F3 non troppo entusiasmante. L’americano prenderà il via tra le fila del team M2 Competition, squadra da battere nella categoria, insieme a Slater. Sempre dalla F3, attenzione all’arrivo dell’australiano James Wharton con la nuova squadra TJ Motorsport, affiliata alla importante realtà americana HMD Motorsports, fucina di talenti. Insieme a lui ci sarà il brasiliano Ricardo Baptista. Confermati anche i ritorni di Louis Sharp e Zack Scoular, mentre c’è grande interesse per il debutto su una F. Regional di Fionn McLaughlin, vincitore nel 2025 della British F4 e alfiere del Red Bull Junior Team.

Quattro appuntamenti su piste altamente formative

Sarà un mese di gennaio veramente di fuoco quello che si terrà sulle piste della Nuova Zelanda. Quattro appuntamenti, quattro weekend di gara che ci daranno il successore di Arvid Lindblad, in una categoria che da sempre è trampolino di lancio per grandi talenti, tra i quali l’ultimo Campione del Mondo F1 Lando Norris. Il format è stato rinnovato: due qualifiche e ben quattro gare, con l’ultima, leggermente più lunga delle altre, ad avere maggior peso dal punto di vista del punteggio. Inoltre, è stato implementato sulle vetture il sistema del push-to-pass per rendere la competizione ancora più accesa.

Lo spettacolare scenario del tracciato di Highlands, dove si terrà il New Zealand Grand Prix che chiuderà il campionato

Il campionato inizierà nel corso del prossimo weekend sul complicato tracciato di Hampton Downs, poco a sud della capitale Auckland. Una pista che mischia saliscendi, curvoni veloci e lunghi rettifili, difficile da interpretare. A seguire, si resterà sull’Isola Nord per spostarsi a Taupo, complesso che negli ultimi anni è stato anche visitato dal campionato Repco Supercars, prima di portare armi e bagagli sull’Isola Sud per andare a Teretonga. Il gran finale di stagione sarà, invece, come da tradizione rappresentato dal settantesimo New Zealand Grand Prix. In quest’occasione, il weekend più importante sarà disputato sul bellissimo Highlands International Motorsport Park, tracciato con un singolare disegno a “otto”, che combina tratti molto veloci e punti in cui sarà invece necessaria una grande precisione di guida. Un calendario ancora una volta completo, che metterà a dura prova tutti i piloti; la stagione 2026 sta per iniziare nella maniera migliore.

Rd1 9-11 Gennaio - Hampton Downs International Motorsport Park

Rd2 16-18 Gennaio - Taupo International Motorsport Park

Rd3 23-25 Gennaio - Teretonga Raceway, Invercargill

Rd4 30 Gennaio - 1° febbraio - 70th New Zealand Grand Prix – Highlands International Motorsport Park

Nicola Saglia