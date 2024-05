Italian F4 | Misano, gara-3: Slater completa la tripletta

Un Freddie Slater irresistibile vince anche la terza e ultima gara di Misano, chiudendo con bottino pieno il primo round dell’Italian F4. Almeno per le prime due posizioni, la gara è stata una fotocopia rispetto a quanto visto ieri, con Powell a tagliare il traguardo in seconda posizione. Primo podio per Nakamura-Berta, mentre Davide Larini, nono, conquista i primi punti nella categoria.

Si ripete il copione del sabato: Slater precede Powell

Freddie Slater ed Alex Powell, esattamente come successo nelle due gare del sabato, scattano dalla prima fila e confermano il risultato al traguardo, con il britannico a chiudere con la terza vittoria in tre gare, rafforzando la sua leadership. Nemmeno una gara “stop&go” ha acceso la lotta tra i due.

Accesa invece la sfida per la terza posizione, spuntata da Kean Nakamura-Berta su un coriaceo Hiyu Yamakoshi, quarto. Alle loro spalle lotta a colpi di sorpassi e controsorpassi tra Rashid Al Dhaheri (quinto) e la US Racing di Gianmarco Pradel, sesto. Ancora una buona rimonta per Tomass Stolcermanis, settimo, che continua a dimostrare un ritmo di gara superiore rispetto alla velocità messa in mostra durante i turni di qualifica.

La corsa ha perso un protagonista già dalla partenza quando Akshay Bohra, a podio in gara-2 e terzo sulla griglia, stalla allo spegnimento dei semafori. Dopo esser stato schivato da tutto il plotone, Bohra è costretto a prendere il via dal fondo del gruppo. Il pilota in forze al team US Racing riesce comunque a rimontare mezzo schieramento e chiude diciottesimo.

Davide Larini chiude in top ten

Arrivano i primi punti stagionali per Davide Larini, nono, subito alle spalle della Jenzer Motorsport di Reno Francot, mentre l’ultima posizione all’interno della top ten è strappata al fotofinish dalla Prema Racing di Dion Gowda.

Dopo aver recuperato diverse posizioni, Emanuele Olivieri è rimasto coinvolto in un contatto con la R-ace GP di Enzo Yeh, chiudendo comunque quattordicesimo. Alvise Rodella, al primo weekend nella categoria con Van Amersfoort, è ventunesimo al traguardo.

Slater leader indiscusso

Al termine del round 1 di Misano, Slater e Powell fanno già il vuoto sulla concorrenza, dopo aver monopolizzato le prime due posizioni. Il britannico guida la classifica con 75 punti mentre l’americano con passaporto giamaicano lo segue a 21 lunghezze. L’Italian F4 tornerà il primo weekend di giugno sul tracciato di Imola.

Samuele Fassino