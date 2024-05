Italian F4 | Misano, gara-2: Slater concede il bis

È ancora Freddie Slater a fare la voce grossa al World Circuit di Misano vincendo in scioltezza anche gara-2. Il britannico precede nuovamente il suo compagno di box Alex Powell ed Ashkay Bohra, che torna a podio dopo Mugello 2023. Gara difficile per gli italiani: Larini e Rodella finiscono out dopo pochi chilometri, mentre Olivieri risale sino al 14esimo posto.

Slater comanda gara-2 a Misano



Freddie Slater domina anche gara-2 e si consolida in testa al campionato. Il britannico ha ancora sfruttato al meglio la partenza dalla pole position senza mai essere impensierito dal primo rivale, Alex Powell, anch’egli a confermare la seconda piazza conquistata nella prima corsa del weekend.

Sale sul podio Akshay Bohra, bissando i due ottenuti nella scorsa stagione, mentre il rookie Reno Francot (Jenzer) ottiene il suo miglior risultato nella categoria, chiudendo la gara in quarta posizione. Hiyu Yamakoshi riscatta una gara-1 sottotono concludendo quinto, davanti a Rashid Al Dhaheri e lo svizzero Ethan Ischer, a riprova dell’ottima performance di Jenzer Motorsport.

La top dieci è chiusa dalle Prema Racing di Dion Gowda e Tomass Stolcermanis, mentre l’ultimo punto va al serbo di PHM Aix Racing Andrej Petrovic.

Incidenti e safety car a ripetizione

Gara ricca di colpi di scena. In apertura del secondo giro Nicola Larini tenta il sorpasso su Nakamura-Berta ma i due vengono al contatto e la PHM del pilota italiano finisce sopra alla gomma posteriore destra del talento Prema Racing: gara finita per entrambi e per la US Racing di Jack Beeton, rimasta coinvolta nel patatrac.

Successivamente altre due safety car, necessarie per il recupero di due vetture rimaste ferme sul tracciato, hanno neutralizzato la corsa causando continui ruota a ruota nella pancia del gruppo ed un costante rimescolamento delle posizioni. Una corsa decisamente più frizzante rispetto a quella vista in mattinata. Domani si torna in pista alle 11:00 per la terza e ultima gara del round 1 di Misano dell'Italian F4.

Samuele Fassino