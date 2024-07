MotoE | GP Germania: Héctor Garzó domina al Sachsenring ed è leader

Il Gran Premio di Germania MotoE ha regalato due manche quasi opposte: la prima, nella mattinata, soleggiata mentre la seconda caratterizzata dalla pioggia nel tardo pomeriggio. La costante al Sachsenring è Héctor Garzó: lo spagnolo completa la doppietta in Sassonia e arriverà in Austria come leader di classifica.

Gara 1 | Héctor Garzó non si ferma più: vittoria e leadership

Mancava da oltre un anno la vittoria in MotoE a Héctor Garzó, prima di Gara 1 di settimana scorsa ad Assen. Lo spagnolo si ripete sul circuito del Sachsenring, dove ha portato a casa la prima vittoria nella categoria a metà 2023. Garzó ha vinto il testa a testa con Alessandro Zaccone, altro grande protagonista del weekend di Assen. I due, al momento, sembrano essere ad un livello leggermente più alto rispetto alla concorrenza. A chiudere il podio è Nicholas Spinelli, il quale torna a festeggiare dopo le ultime uscite caratterizzate da una grande difficoltà, così come testimoniano le due cadute di Sabato scorso nei Paesi Bassi.

È festa doppia per quanto riguarda Garzó, visto che il successo gli porta in dono anche la leadership in campionato. Questo è stato possibile grazie al 9° posto di Mattia Casadei, il quale ha dovuto scontare un Long Lap Penalty per essere scivolato in regime di bandiera gialla durante le qualifiche del Venerdì. A terra anche Óscar Gutiérrez, lo spagnolo in lizza per il campionato scivolato mentre completava il Long Lap comminatogli dalla Direzione Gara per aver causato il terribile incidente di Eric Granado, sfociato poi nell'interruzione per bandiera rossa. Matteo Ferrari è 4° ed apre il trenino formato da Jordi Torres, Miquel Pons, Lukas Tulovic e Kevin Zannoni, mentre Alessio Finello è 10° sotto la bandiera a scacchi.

MotoE | GP Germania: i risultati di Gara 1

Gara 2 | Garzó fa suo il Sachsenring: è doppietta

Gara 2 di MotoE si è fatta attendere: poco dopo la fine della Sprint MotoGP, il cielo sopra il Sachsenring si è incupito velocemente, risultando poi in un acquazzone. Questo ha portato la Direzione Gara a ritardare l'inizio della seconda contesa elettrica del weekend. Partiti sotto la pioggia, la musica non è cambiata: Héctor Garzó ha piegato la resistenza di Nicholas Spinelli a suon di giri veloci, mettendo così un'ipoteca sul weekend tedesco di MotoE. Ora lo spagnolo di IntactGP si trova a 25 lunghezze di vantaggio in campionato nei confronti di un Mattia Casadei decisamente in ombra e ancora 9° al traguardo. A chiudere il podio è l'esperto Jordi Torres, il quale è stato protagonista di uno scontro generazionale con Óscar Gutiérrez. Il pilota Axxis-MSI faticava parecchio tra curva 10 e 11, giusto prima della “Waterfall”: lì il #99 ha perso le posizioni da Garzó, Spinelli e Torres, chiudendo in 4ª posizione e scivolando a -29 nella graduatoria iridata. Dietro Alessandro Zaccone precede un discreto Matteo Ferrari, con Miquel Pons 7° e un Andrea Mantovani in crescita e 8°. È solo 15° Kevin Zannoni, ora 4° in campionato a -32 da Garzó.

MotoE | GP Germania: i risultati di Gara 2

Valentino Aggio

