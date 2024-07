MotoE | GP Olanda: ritorno alla vittoria per Garzó e Zaccone

Dopo tre settimane di pausa torna in pista anche la MotoE. Sono molti i colpi di scena che caratterizzano il GP d'Olanda del mondiale elettrico, specie in chiave classifica. Sono due i graditi ritorni sul gradino più alto del podio: Héctor Garzó nella prima manche e Alessandro Zaccone in Gara 2.

Gara 1 | Si sblocca Héctor Garzó in una gara ad eliminazione

Finisce il digiuno di Héctor Garzó in MotoE: il pilota spagnolo torna al successo nella categoria elettrica dopo la prima vittoria dello scorso anno al Sachsenring. Il pilota IntactGP c'è riuscito grazie ad un sorpasso chirurgico tra curva 13 e 14 ai danni di Alessandro Zaccone, il quale non ha potuto replicare l'attacco all'ultima decisiva chicane. Chiude il podio Óscar Gutiérrez, il quale completa una grandissima rimonta partita dalla 11ª posizione sullo schieramento di partenza. La rimonta è stata sicuramente agevolata dalle molte cadute occorse nell'arco dei 7 giri di corsa, che hanno inciso sulla classifica iridata. Out il leader di classifica Mattia Casadei, il quale non ha potuto nemmeno percorrere una curva: il campione del Mondo in carica è stato tamponato da Andrea Mantovani, reo di aver staccato in ritardo rispetto agli avversari. Caduto all'ultimo giro anche Kevin Zannoni in un contatto con Eric Granado: l'italiano è però riuscito a riprendere la marcia, arrivando 14° al traguardo. Out anche Nicholas Spinelli, caduto a due giri dalla fine.

È appena fuori dal podio Jordi Torres, il quale si sta dimostrando più competitivo con il passare dei weekend. Miquel Pons chiude davanti alla coppia italiana formata da Matteo Ferrari e Massimo Roccoli. Lukas Tulovic, nonostante il terribile incidente del Mugello di qualche settimana fa, arriva 8° davanti ad Alessio Finello e Chaz Davies, alla seconda top 10 nel mondiale elettrico.

MotoE | GP Olanda: i risultati di Gara 1

Credits: MotoGP Website

Gara 2 | Fenomenale Alessandro Zaccone, finito il digiuno

Non c'è storia nel pomeriggio di Assen in MotoE: così come Francesco Bagnaia poco prima, Alessandro Zaccone domina Gara 2 della categoria elettrica, tornando così al successo dopo più di tre anni (Jerez 2021, ndr). Ne sono cambiate di cose in questo lasso di tempo: l'avventura in Moto2, il ritorno in MotoE ed il passaggio a Ducati, la lenta progressione verso il successo e le rinnovate speranze mondiali. Già, perché nonostante sia 5° nella graduatoria dopo Assen, Zaccone paga solo 21 lunghezze dal leader Mattia Casadei (8° in Gara 2, ndr). I tre del podio non cambiano: Óscar Gutiérrez si prende il 2° gradino davanti al vincitore della prima manche Héctor Garzó, rispettivamente a -7 e -11 dalla vetta in campionato.

Sfiora l'impresa del podio Lukas Tulovic, il quale si deve inchinare al sorpasso del compagno di box nel corso dell'ultimo giro. Quinta e sesta posizione per i due spagnoli Jordi Torres e Miquel Pons, con Kevin Zannoni che precede Casadei sul traguardo: ora il pilota Aspar si trova a -3 dal connazionale. Chiudono la top 10 Matteo Ferrari e Massimo Roccoli, mentre è da segnalare un'altra caduta di Nicholas Spinelli. Proprio ad Assen, dove aveva vinto un'incredibile Gara 1 di WorldSBK ad Aprile, l'italiano di Tech3 E-Racing è protagonista del peggior weekend della sua stagione, chiuso con due “zero” e 52 punti di ritardo nel mondiale.

MotoE | GP Olanda: i risultati di Gara 2

Credits: MotoGP Website

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoE | GP Italia: Kevin Zannoni e Mattia Casadei tingono d'Azzurro il Mugello