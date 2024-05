BSB | Donington Park: regna l'equilibrio, O'Halloran alla prima con Kawasaki

Il circuito di Donington Park ha regalato spettacolo nel terzo round del Bennetts British Superbike 2024. Il campionato inglese ha visto ben tre vincitori diversi nelle tre manche disputate: Kyle Ryde ha vinto in Gara 1, mentre Domenica sono stati Glenn Irwin e Jason O'Halloran a salire sul gradino più alto del podio.

Gara 1 | Primo successo stagionale di Kyle Ryde con bandiera rossa

La prima delle tre gare previste per il weekend del BSB a Donington Park è finita anzitempo. Infatti, la Direzione Gara non ha avuto scelta se non quella di esporre la bandiera rossa dopo la caduta di Christian Iddon. Il pilota Ducati ha perso il posteriore della sua V4R in uscita dalla “Old” in quello che è stato uno spaventoso high-side. Fortunatamente, il #21 non ha riportato grosse conseguenze, solo un acciacco alla caviglia. Nella gara interrotta prematuramente a trionfare è stato Kyle Ryde. Dopo tre podi in cinque gare, il #77 conquista finalmente il primo successo stagionale al termine di una Gara 1 dominata fin dalle prime battute. Il pilota OMG Racing non è mai stato realmente impensierito dagli avversari, se non da un Tommy Bridewell sempre più a suo agio con la Honda. Il #1 è stato protagonista di una gara in rimonta costante, culminata con il sorpasso su Leon Haslam al 13° passaggio. A dire il vero, è stato un sorpasso aiutato dalla fortuna per il #1: Haslam ha sbagliato alla “Goddards", arrivando lungo e cedendo così la piazza d'onore al campione in carica.

Solo al secondo dei 20 passaggi previsti Gara 1 del BSB ha perso un grande protagonista. Ryan Vickers ha commesso il primo grande errore della sua stagione: il #7 ha perso l'anteriore alla “Melbourne”, uno dei rampini più famosi al Mondo. Il pilota Yamaha ha così finito nella ghiaia la prima gara del weekend. Tornando alla classifica, Danny Kent si conferma uno dei piloti più costanti dell'intero BSB, arrivando 4° e precedendo di poco Glenn Irwin. A Donington Park si è finalmente rivista anche Kawasaki nelle posizioni che contano: Max Cook è 6° al termine di una corsa passata sempre col gruppetto di testa, mentre Jason O'Halloran porta la seconda Ninja in 8ª piazza con una progressione costante. Tra il duo di Completely Motorbikes si piazza Lee Jackson con Honda.

Gara 2 | Glenn Irwin torna alla vittoria, ancora out Ryan Vickers

I 12 giri della Sprint Race hanno aperto il programma domenicale del BSB sul circuito di Donington Park. Dopo essere stato fuori dalla lotta per la vittoria nella giornata di ieri, Glenn Irwin torna sul gradino più alto del podio dopo la tripletta di Oulton Park. Il pilota PBM Ducati è stato il più lesto allo stacco della frizione, riuscendo a prendere il comando delle operazioni fin dalle prime curve. Il leader del campionato ha mantenuto la prima posizione dal primo all'ultimo giro, venendo insidiato solo da un Leon Haslam in grande spolvero rispetto ai primi due weekend dell'anno. Il pilota BMW, campione BSB 2018, ha assaporato il successo che gli manca proprio dall'anno del titolo, avvicinandosi pericolosamente a Irwin negli ultimi passaggi. L'ex WorldSBK non è stato in grado di sferrare l'attacco per la vittoria nelle ultime curve, dovendosi così accontentare del 2° posto.

A chiudere il podio è, ancora una volta, Tommy Bridewell: il campione in carica continua il percorso di crescita sulla Fireblade preparata dal team Honda Racing UK. Il #1 si conferma stabilmente in lotta per il podio dopo il 2° posto di ieri, anche se nella mattinata non è sembrato competitivo quanto Sabato. Appena giù dal podio è Danny Kent, il quale ha dimostrato una grande competitività. L'iridato Moto3 2015 è rimasto intruppato nella lotta di gruppo in più occasioni, non riuscendo così a mostrare l'ottimo ritmo nei soli 12 giri previsti dalla Sprint Race. L'alfiere McAMS ha avuto la meglio sul vincitore di Gara 1 Kyle Ryde, decisamente più in difficoltà rispetto a poche ore prima. Christian Iddon rimedia alla brutta caduta di ieri con un eroico 6° posto. Ancora una volta a terra, così come Sabato, Ryan Vickers. Il pilota OMG Racing è stato coinvolto in quello che probabilmente è stato un contatto con Lee Jackson, sempre alla “Melbourne”, ovvero dove è caduto nella prima manche. Le conseguenze, in questo caso, sono state peggiori: il #7 è stato portato via in barella.

Gara 3 | Jason O'Halloran vince la prima con Kawasaki

Non poteva che essere una gara leggendaria a chiudere il weekend BSB a Donington Park. Una stupenda lotta a quattro ha tenuto gli appassionati incollati agli schermi: a spuntarla, con un sorpasso al penultimo giro, è Jason O'Halloran. Il pilota australiano ha infilato Tommy Bridewell al 19° dei 20 passaggi con un sorpasso all'interno alla “McLeans”. Negli ultimi kilometri di corsa, O'Halloran ha resistito agli attacchi del pilota Honda, portandosi così a casa il primo successo di carriera in sella alla Kawasaki, la terza casa con la quale ha vinto dopo Honda e Yamaha. Sfuma, invece, il primo successo con Honda per Bridewell: il campione in carica si prende il terzo podio del weekend, l'unico a salirci in ogni manche.

Bridewell ha rischiato grosso di perdere la seconda posizione, visti i ripetuti tentativi da parte di un arrembante Glenn Irwin. Il pilota PBM Ducati ha attaccato l'alfiere Honda in due occasioni, senza però riuscire a prendersi la posizione. Dopo il tentativo alla “Fogarty Esses”, Bridewell ha risposto alla grande sul #2, allargando la sua traiettoria alla “Melbourne”. Proprio in quel momento si è infilato Danny Kent che, fino a quel momento, era rimasto fuori dalla lotta per il podio. Il pilota Yamaha ha rischiato di prendersi anche la 2ª posizione su Bridewell, visto l'attacco all'ultima curva. Alla fine, Kent è riuscito solo a bruciare Irwin sulla linea del traguardo, con meno di due decimi a dividere i tre dietro al vincitore O'Halloran. Decisamente più staccati due grandi protagonisti del weekend come Kyle Ryde e Leon Haslam, rispettivamente 5° e 6°. Settima posizione per un Andrew Irwin finalmente competitivo con la Honda, davanti a Lee Jackson. Un eroico Christian Iddon precede Max Cook, che chiude la top 10. Non ha preso parte a Gara 3 Ryan Vickers, il quale ha terminato la sua Domenica in ospedale dopo l'infortunio subito in Gara 2 alla spalla sinistra.

