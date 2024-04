TCR World Tour | Vallelunga: vittorie per Michelisz e Girolami nel primo round stagionale

Il TCR World Tour è ripartito questo week-end da Vallelunga per la stagione 2024, la prima riconosciuta dalla FIA dopo il debutto dello scorso anno. A vincere ci hanno pensato Norbert Michelisz e Néstor Girolami rispettivamente in gara-1 e gara-2 per un doppio successo Hyundai al primo round di campionato. A comandare la classifica piloti è il vincitore di gara-1.

Gara-1: si inizia nel segno di Michelisz

Il campione in carica Michelisz, dopo aver conquistato la pole position, è riuscito a confermarsi in gara-1 non senza qualche intoppo. Complice anche l'asfalto ancora umido di Vallelunga per via della pioggia caduta in precedenza, il poleman non ha avuto un buono scatto dalla prima casella ed è stato beffato da Yann Ehrlacher.

L'ungherese è comunque riuscito a sopravanzare di nuovo l'avversario in poco tempo scavalcandolo all'inizio del terzo giro dopo un'ottima uscita dalla curva Roma. Michelisz è poi riuscito a vincere con un distacco di 1,7 secondi sul francese.

Il pilota Lynk&Co ha poi dovuto contenere anche gli attacchi di Esteban Guerrieri, che si è però dovuto accontentare dell'ultimo gradino del podio. Quarto al traguardo invece Marco Butti, che è stato poi penalizzato di 5 secondi per un contatto con Mikel Azcona nel corso del primo giro. L'italiano è scivolato così al quinto posto, comunque un risultato importante alla sua prima stagione completa nella categoria. Azcona ha invece così guadagnato la prima posizione fuori dal podio.

Sesto Thed Björk, seguito da Santiago Urrutia in settima posizione. Ottavo Ma Qinghua, a completare il terzetto Lynk&Co. Ultime due posizioni in top ten per John Filippi e Nestor Girolami. In Coppa Italia Turismo la vittoria è invece andata a Filippo Barberi, undicesimo sotto la bandiera a scacchi.

Gara-2: Butti sul podio di Vallelunga

Nella manche domenicale ad avere la meglio ci ha pensato Nestor Girolami. Anche in questo caso chi è partito davanti ha poi vinto la gara. Non sono mancati i momenti di tensione in questa corsa fin dal primo giro. Il poleman è riuscito a mantenere il comando ma non sono comunque mancate le battaglie.

Scattato dalla quinta piazza, Butti ha avuto un buono scatto ed ai Cimini era già in terza posizione. Da qui in poi il pilota italiano ha iniziato a lottare con Filippi ed i due sono entrati in contatto, finendo anche fuori pista.

Lotta anche più dietro con il vincitore di sabato in Coppa Italia Turismo Barberi finito fuori pista e costretto al ritiro. Per rimuovere la vettura in sicurezza è entrata la safety car.

La gara è ripresa poi per gli ultimi 10 giri con Girolami che è riuscito a tagliare il traguardo per primo davanti a Urrutia. Terzo posto e dunque podio per Butti in una gara in cui ha lottato molto anche con il suo compagno di squadra Guerrieri, riuscendo ad avere la meglio.

Questa volta quindi il pilota argentino non è riuscito a salire sul podio, dovendo accontentarsi del quarto posto. Quinto Mikel Azcona, davanti a Thed Björk e al vincitore di gara-1 Norbert Michelisz. Nono Ma Qing Hua e decimo Sandro Pelatti, vincitore in Coppa Italia Turismo.

Prossimo appuntamento con il TCR World Tour tra due settimane in Marocco.

Carlo Luciani

