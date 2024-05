Italian F4 | Misano, gara-1: Slater si impone davanti a Powell

Freddie Slater si conferma uno dei grandi favoriti di questa stagione Italian F4 vincendo gara-1 di Misano. Al britannico erano andate anche tutte e tre le pole position del weekend. In seconda posizione l’altra Prema Racing di Alex Powell davanti alla US Racing Gianmarco Pradel. Nicola Larini, quattordicesimo, è il migliore tra gli italiani.

Slater impeccabile: pole e vittoria in gara-1 a Misano

Dopo un doppio turno di qualifica che ha visto il britannico Slater ottenere tutte e tre le pole position del weekend, in gara-1 il pilota Prema Racing si è esibito in un’altra prestazione eccellente, cogliendo la vittoria dell’evento inaugurale del campionato 2024.

Il britannico ha resistito alla pressione messa dal compagno di team Alex Powell, che ha chiuso secondo appena alle spalle del vincitore. Gara lineare nelle posizioni di vertice con anche Gianmarco Pradel (US Racing) a confermare la terza casella del via ed ottenere il suo primo podio nella categoria.

La squadra tedesca piazza anche Akshay Bohra e Jack Beeton nella top five, quest’ultimo unico tra i piloti di vertice ad aver guadagnato posizioni rispetto al via. Il passo avanti di Beeton è conciso con la perdita di una posizione del giapponese di Van Amersfoort Hiyu Yamakoshi, più in difficoltà rispetto alla qualifica.

Enzo Yeh (R-ace GP) chiude settimo davanti a un quartetto Prema Racing, guidato da Kean Nakamura-Berta. Il talentuoso pilota parte dell’Academy Alpine era incappato in una qualifica complicata e la gara odierna ha dimostrato la difficoltà nel recuperare posizioni in gara.

Dietro a Nakamura-Berta il lettone Tomass Stolcermanis, sopravanzato dal nippo-britannico nelle fasi finali della corsa e Rashid Al Dhaheri a chiudere la top ten. Primo pilota fuori dai punti è l’ultima Prema classificata, quella dell’indiano Dion Gowda, davanti alle Jenzer Motorsport di Reno Francot e Ethan Isher.

La gara degli italiani

Davide Larini, autore dell’ottavo tempo in qualifica, è il primo tra gli italiani nonostante una difficile fase centrale della corsa, contraddistinta dall’ingresso della prima e unica safety car. Il pilota di Lido di Camaiore ha perso diverse posizioni nei giri successivi alla ripartenza chiudendo la sua gara in quattordicesima posizione. Emanuele Olivieri taglia il traguardo in diciannovesimo dopo aver perso qualche posizione allo start, mentre ha confermato la casella di partenza Alvise Rodella, ventitreesimo.

Alle ore 17:45 di questo pomeriggio andrà in scena gara-2.

Samuele Fassino