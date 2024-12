FIA F3 | Tra debutti e cambi di casacca: tanti annunci in ottica 2025

Gli annunci di Joshua Dufek e Alessandro Giusti, rispettivamente con Hitech Pulse-Eight e MP Motorsport, rappresentano le ultime novità delle line-up di FIA F3 per il 2025, primo anno con la nuova vettura Dallara.

Con la stagione ormai alle porte, i team stanno definendo i propri schieramenti. Rimangono ancora pochi sedili vacanti: a DAMS manca l’ultimo pilota per completare la propria line-up, mentre Van Amersfoort Racing e AIX Racing devono ufficializzare due nomi ciascuna.

Tra debutto ed esperienza: Joshua Dufek e Alessandro Giusti

Hitech Pulse-Eight e MP Motorsport hanno completato le proprie line-up per la stagione 2025 di F3. Da un lato, l'esperienza di Joshua Dufek - al secondo anno in categoria - contribuisce a rendere la squadra britannica ambiziosa per il prossimo campionato. Dall'altro, invece, il team olandese ha scelto il giovane talento Alessandro Giusti come ultimo tassello.

Per il pilota austriaco-svizzero si tratta del secondo anno in F3. Se Joshua Dufek ha concluso la sua stagione da rookie con il team AIX Racing e ottenendo come miglior piazzamento un 10° posto, i segnali mostrati nei test post-stagione promettono grandi risultati.

Parlando del passaggio in Hitech, Joshua ha dichiarato:

"Passare alla mia seconda stagione completa di F3 con Hitech è un fantastico passo avanti nella mia carriera. Il team è davvero forte, come dimostrato quest’anno con la lotta costante per il titolo. Penso che sarà l'ambiente ideale per costruire sulla mia esperienza del 2024 e puntare a grandi risultati."

Il diciannovenne vanta un solido curriculum: prima del debutto in F3, ha gareggiato nel Formula Regional European Championship by Alpine e nell’EuroFormula Open Championship nel 2023. Inoltre, nel 2022 aveva già collaborato con Hitech nella Formula Regional Asia, esperienza che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo percorso futuro. A tal proposito, il team principal di Hitech, Paul Bellringer, ha commentato con entusiasmo il ritorno di Dufek:

"Siamo molto felici di riaccoglierlo. Conosce già l’ambiente, il che gli sarà di grande aiuto. Le sue prestazioni nei recenti test hanno confermato il suo potenziale. Con Joshua, Martinius e Gerrard, penso che abbiamo una formazione competitiva per puntare a entrambi i titoli del campionato."

Joshua Dufek si unirà infatti ai già confermati Martinius Stenshorne e Gerrard Xie.

Il giovane francese è, invece, l'ultimo tassello di MP Motorsport. Alessandro Giusti, membro della Williams Racing Driver Academy, arriva in categoria dopo un’ottima stagione nella Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), conclusa al quarto posto generale grazie a due vittorie e cinque podi. Una promozione frutto quindi del suo impegno e delle solide basi mostrate in questi anni.

Ha dichiarato il francese:

“Sono entusiasta di passare alla Formula 3 con MP Motorsport. I test di Jerez e Barcellona sono stati molto incoraggianti, e non vedo l’ora di lavorare con il team in vista del debutto a Melbourne nel marzo 2025.”

Anche Sander Dorsman, Team Principal di MP Motorsport, ha espresso soddisfazione:

"È fantastico annunciare Alessandro, Tim e Bruno così presto. Questo ci permette di concentrarci sulla preparazione per il 2025 con la nuova vettura F3-2025. Giusti è un talento puro che saprà adattarsi rapidamente e sfruttare le sue opportunità."

Giusti affiancherà l'esperto Tim Tramnitz, che la scorsa stagione in F3 ha dato ottimi segnali, e l'altro rookie, Bruno Del Pino.

Bilinski e Tsolov completano le line-up di Rodin e Campos

Altri annunci precedenti di fatto completano le line-up di due squadre: Rodin Motorsport e Campos Racing. Se il primo team sceglie l'esordiente Roman Bilinski, gli spagnoli puntano sull'esperto Nikola Tsolov, che nel 2025 sarà alla sua terza stagione in F3.

Affiancato ai già confermati Louis Sharp e Callum Voisin, per Bilinski questa scelta rappresenta un passo significativo, dopo aver concluso un 2024 di grande rilievo con il titolo di campione della Formula Regional Oceania, conquistato grazie a sei vittorie e 12 podi complessivi contrapposto però ad un infortunio che ha limitato la sua partecipazione nella Formula Regional European Championship (FRECA).

Ha dichiarato Roman Bilinski:

"Sono entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con Rodin Motorsport. Il team ha dimostrato di essere una piattaforma eccellente per lo sviluppo dei giovani piloti, e intendo dare il massimo per sfruttare questa occasione. Ringrazio la squadra, i miei sponsor e la mia famiglia per il supporto continuo."

Per Campos Racing, invece, quello di Nikola Tsolov è un ritorno. Il bulgaro ha fatto parte della squadra spagnola durante la trionfale stagione nella F4 Spagnola nel 2022. Per lui sarà la terza stagione in F3, dopo aver ottenuto tre vittorie nel 2024 con ART Grand Prix e aver concluso 11° in classifica generale.

Un nuovo capitolo nella carriera di Tsolov, che affiancherà Mari Boya e Tasanapol Inthraphuvasak, ha dichiarato:

"Non potrei essere più felice di tornare a casa. Campos Racing rappresenta un momento speciale nella mia carriera, e sono determinato a continuare la nostra storia di successi insieme. Puntiamo a grandi risultati per il 2025."

La nuova stagione segna anche un cambio significativo per Tsolov, che è passa dal programma Alpine Academy al prestigioso Red Bull Junior Team, un riconoscimento delle sue qualità e del potenziale futuro in categorie superiori.

Van Amersfoort Racing e AIX Racing: i primi piloti annunciati

Se gli altri team sono completi o hanno solo un pilota da annunciare, Van Amersfoort Racing e AIX Racing sono al primo ingaggiato per la stagione 2025.

Javier Sagrera guiderà per AIX, team con cui ha preso parte ai test post-stagionali di Jerez e Barcellona. Il pilota spagnolo passa alla F3 dopo un'ottima stagione nel campionato Eurocup 2024, durante la quale ha ottenuto quattro vittorie e 10 podi in totale.

Il ventenne ha un background significativo in monoposto, avendo gareggiato in campionati come la Formula 4 spagnola e il GB3 Championship, dove è riuscito a salire sul podio. La sua maturazione è culminata nella conquista del titolo Eurocup-3, un risultato che, sebbene sub judice per via di ricorsi legali sull'ultima gara a Barcellona, ha sottolineato il suo talento e la sua costanza.

Sagrera non vede l'ora di sfruttare al meglio questa opportunità:

“Sono davvero felice di unirmi ad AIX Racing per la stagione 2025.Non potrei essere più emozionato e motivato per il futuro. Insieme al team, lavoreremo duramente questo inverno per affrontare le sfide e massimizzare il nostro potenziale. Credo fermamente nelle capacità di ogni membro di questa squadra e sono grato per questa opportunità. Auguro anche il meglio ai ragazzi della Formula 2 impegnati a Qatar e Abu Dhabi.”

Per il team olandese, invece, è Théophile Nael il primo pilota del prossimo anno. Il francese si è messo in luce vincendo il campionato F4 spagnolo nel 2023 - grazie a 8 vittorie e 5 pole position - e ottenendo successi anche nella Formula Regional European Championship (FRECA) che l'hanno portato al nono posto in classifica.

Parlando della sua promozione in F3 con VAR, Nael ha detto:

"Sono entusiasta di unirmi a Van Amersfoort Racing. Questa nuova avventura rappresenta un grande passo avanti nella mia carriera. Lavorare con un team così prestigioso è un onore, e sono pronto a dare il massimo con la nuova vettura di F3."

