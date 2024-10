FIA F3 | Nicola Lacorte con DAMS Lucas Oil nel 2025

La griglia del campionato FIA Formula 3 Championship 2025 continua a riempirsi con l’aggiunta di un secondo pilota italiano per la prossima stagione. Dopo Brando Badoer con Prema, anche Nicola Lacorte sale dalla Formula Regional alla serie FIA F3 con DAMS Lucas Oil, dove affiancherà il peruviano Matias Zagazeta, il primo pilota annunciato dal team francese nella sua stagione di debutto nella categoria.

Lacorte e DAMS insieme per sorprendere

Nato il 1 giugno 2007 a Pisa e portacolori dell’italiana Cetilar Academy, Lacorte è uno di quei prospetti che passano sottotraccia ma che sanno farsi notare. Dopo l'inizio di carriera in karting, con un quinto posto nel 31° Trofeo Andrea Mergutti – OKJ nel 2020 e un 56° posto nel FIA Karting European Championship nella stessa categoria, Nicola ha fatto nel 2022 il debutto con le monoposto arrivando subito nella top 10 nella sua prima gara nella tappa dell’Italian F4 al Red Bull Ring.

Nel 2023, dopo aver ha chiuso nono il campionato con un podio e una vittoria conquistati entrambi nella tappa inaugurale di Imola, è stato scelto dalla Alpine Academy e così ha deciso di salire nella Formula Regional. Il 2024 ha visto per lui una vittoria conquistata nella serie Oceania all’Hampton Downs Motorsport Park in Nuova Zelanda, prima di disputare la European Championship con Trident, dove ha ottenuto due piazzamenti in top 10 e tre punti per il 21° posto finale in classifica.

Credits: Trident Team / X.com

E' stato scelto da Charles Pic e dal management del team DAMS sulla scia dei buoni test di fine stagione disputati col team Jenzer Motorsport (che passerà in mano a DAMS dal prossimo anno) in Spagna. Lacorte ha impressionato soprattutto nella sessione pomeridiana della seconda giornata di test a Jerez de la Frontera, dove ha segnato il miglior tempo del pomeriggio (seppur superiore di non poco al giro più veloce registrato nella mattinata).

Le dichiarazioni

Grande soddisfazione da parte di Nicola Lacorte che, nelle sue dichiarazioni sul comunicato stampa della DAMS Lucas Oil, punta a migliorarsi ancora e ad usare l’esperienza accumulata nella Formula Regional per stupire:

Sono lieto di aver firmato con DAMS Lucas Oil per la prossima stagione, considerando la loro grande storia in Formula 2. Ho imparato molto correndo nella FRECA con griglie di 30 auto e tale esperienza sarà importante con una grandezza simile in FIA F3. Il mio obiettivo per questa campagna sarà quello di massimizzare le mie performance e di conquistare più punti possibile.

Fiducioso anche il team owner Charles Pic che crede di poter dare continuità ai test disputati insieme in Spagna (sotto vecchia identità):

È bello avere Nicola a bordo per il 2025 dopo i test disputati a Jerez e Barcellona ad inizio mese. Non vediamo l’ora di vedere il suo sviluppo durante questa campagna. Con i nostri successi nei giovani prospetti nelle altre serie, puntiamo ad aiutare un altro per raggiungere grandi risultati.

Gli altri annunci

Ma la griglia non si ferma solo all’ingaggio di Lacorte da parte del team DAMS. Nelle scorse giornate, infatti, MP Motorsport ha annunciato l’arrivo del giovane Bruno del Pino come secondo pilota insieme a Tim Tramnitz. Il 18enne spagnolo, nipote dell’ex pilota F1 Pedro de la Rosa, ha ottenuto la promozione dopo gli ottimi test disputati con il team olandese a fine stagione e sulla scia dei risultati colti nella Eurocup-3, dove al momento è terzo in classifica dopo 3 vittorie e 7 podi e lotterà per il titolo nell’ultimo round di Barcellona in programma il 10 novembre.

Rodin Motorsport invece ha deciso di ripuntare su Callum Voisin per il prossimo anno per affiancare l’esordiente Louis Sharp. Britannico di passaporto ma nato a Ginevra, il pilota classe 2006 era esploso nel campionato GB3 dove nel 2022 aveva chiuso quarto in classifica piloti e nel 2023 aveva vinto il titolo dopo due vittorie e 11 podi conquistati sulla monoposto dell’ex team Carlin. Quest’anno ha debuttato in FIA F3 con Rodin Motorsport conquistando vittoria e pole a Spa-Francorchamps e un altro podio prima a Silverstone per finire 12° in classifica piloti.

Andrea Mattavelli