FIA F3 | DAMS e MP Motorsport annunciano i nuovi piloti

Continua a riempirsi la griglia di partenza della stagione 2025 della F3. Dopo i test post stagionali che si sono disputati a Jerez ed a Barcellona, negli ultimi giorni DAMS e MP Motorsport hanno annunciato tre nuovi piloti, che portano il totale dei nomi già confermati a 17.

MP Motorsport: resta Tramnitz, promosso Del Pino

La squadra olandese ha confermato l'impegno di Tim Tramnitz per la prossima stagione. Il pilota tedesco, facente parte del programma giovani della Red Bull a partire dall'inizio del 2024, quest'anno ha chiuso al nono posto in campionato, con una vittoria nella Sprint Race di Monza e con altri tre podi conquistati a Sakhir, Imola e Montecarlo. Risultati che l'avevano anche messo in lotta per il titolo, prima di cedere il passo nella parte finale della stagione. Con la sua esperienza, Tramnitz può essere indicato come uno dei papabili per la vittoria finale del campionato.

Al suo fianco verrà promosso Bruno Del Pino: il pilota spagnolo al momento corre con la stessa MP Motorsport in Eurocup 3, serie spagnola monomarca Tatuus “parallela” alla Formula Regional Europea, e ad un round dalla fine del campionato è terzo in classifica e in lotta per il titolo.

DAMS: Zagazeta primo pilota per il ritorno in F3

Dopo 7 anni tornerà in Formula 3 la squadra francese DAMS Lucas Oil, che andrà a prendere il posto del team svizzero Jenzer, uscito definitivamente di scena dopo aver preso parte ai test di fine stagione. Sebbene sia cambiato il team, il primo pilota annunciato da DAMS evidenzia una certa continuità con i “vecchi proprietari”: sarà infatti il peruviano Matias Zagazeta il prescelto per la stagione 2025. Zagazeta, che l'anno prossimo disputerà la sua seconda stagione in Formula 3, nel 2024 ha chiuso in 17esima posizione nella classifica finale, con un terzo posto nella Sprint Race di Silverstone come miglior risultato, nonché unico piazzamento in zona punti.

