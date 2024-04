MotoGP | GP Americhe: Marc Márquez pronto a riprendersi il trono del COTA

Il Gran Premio delle Americhe a Austin è una tappa cruciale nel calendario della MotoGP, ma per una persona in particolare, è molto di più. Marc Márquez ha una relazione speciale con il circuito del Texas, tanto che è diventato l'indiscusso dominatore degli ultimi anni. Anche quest'anno, il #93 si prepara a ritrovare uno dei suoi circuiti preferiti, al pieno della sua forma fisica e in sella ad una Ducati.

Márquez al COTA: i numeri

Con sette vittorie su nove gare disputate e altrettante pole position, Marc Márquez è praticamente imbattibile sul tracciato di Austin. Innegabilmente questo è uno dei suoi circuiti preferiti, complici anche le curve a sinistra, in cui il pilota di Cervera ha ammesso di sentirsi a proprio agio. Il suo regno nel Texas è stato caratterizzato da una serie impressionante di trionfi e record, che lo hanno reso come l'uomo da battere nel weekend delle GP delle Americhe. Ma non è solo una questione di numeri: è il modo in cui Márquez domina sul circuito che cattura l'attenzione di tutti. Le sue vittorie sono state spesso conquistate con un margine considerevole, dimostrando una superiorità tecnica e tattica. E anche quando le cose si complicano, come nel 2019, Márquez è capace di rimontare con una grinta e una determinazione fuori dal comune.

Il ritorno ad Austin con i colori di Gresini

Quest'anno, Márquez si presenta al COTA con una motivazione extra. Dopo l'assenza del 2023 per un infortunio che lo ha costretto a saltare la gara, il pilota spagnolo è tornato più determinato che mai. Con una moto competitiva e la voglia di riconquistare il trono del Texas, il #93 è pronto a sfidare tutti coloro che vorranno mettersi sulla sua strada. Ma la concorrenza non è da sottovalutare. Piloti come Pecco Bagnaia e Pedro Acosta, desiderosi di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore, cercheranno di contrastare il dominio di Márquez. Non solo, anche Álex Rins è da tenere d'occhio: il pilota Yamaha ha un certo feeling con il circuito americano, dove è riuscito a portare alla vittoria nel 2023 una Honda “difficile”. Tuttavia, per molti, battere Márquez al COTA resta un'impresa titanica.

L'ultima vittoria di Marquez in questo circuito risale al 2021: Enea Bastianini ha vinto nel 2022 e Álex Rins nel 2023. Per Marquez, c'è la possibilità di scrivere la storia una volta di più: conquistare l'ottava pole position sullo stesso circuito sarebbe un'impresa senza precedenti negli ultimi cinquant'anni della MotoGP. Quindi, mentre la tensione sale e i motori si accendono, tutti gli occhi saranno puntati su Marc Márquez pronto a difendere il suo trono da re delle Americhe con dei nuovi colori. Nel frattempo, l'account del team Gresini Racing scherza sui social sul rinomato dominio dello spagnolo scrivendo “Austin, you have a problem”.

Claudia Barchiesi

Leggi anche: MotoGP | GP Americhe, Honda: da regina nel 2023 a fanalino di coda