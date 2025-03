MotoGP | GP Argentina, FP1: turno di assestamento, Márquez fa già paura

Cambia il tracciato, ma non il nome in cima alla lista dei tempi. Marc Márquez riprende da dove aveva lasciato in Thailandia chiudendo al primo posto le FP1 MotoGP al ritorno in Argentina. Lo spagnolo ha preceduto il fratello Álex in terza posizione, a rovinare il quadretto di famiglia un sorprendente Johann Zarco con Honda.

Ducati esce allo scoperto nel finale

Nelle prime fasi delle FP1 al Gran Premio d'Argentina sembrava che l'equilibrio tra i costruttori regnasse sovrano, con Ducati addirittura in sordina. Borgo Panigale è poi venuta allo scoperto con Marc Márquez, capace di far fermare il cronometro a 1:38.937 e a precedere un sorprendente Johann Zarco. Le condizioni di certo non ottimali a Termas de Río Hondo potrebbero aver aiutato Honda, che piazza comunque ben tre delle quattro RC213V presenti all'interno dei primi dieci. Si conferma tra i migliori anche dopo la Thailandia Álex Márquez, il primo dei piloti sul piede del 1'39". All'ultimo tentativo disponibile Franco Morbidelli si mette in quarta posizione, pagando già 471 millesimi di secondo nei confronti dell'apripista Márquez.

Aprilia, Honda, Yamaha e KTM: (per ora) c'è equilibrio, Bagnaia 16°

Le FP1 sono poco indicative, ma sembra esserci equilibrio con tutti i marchi nei primi dieci. In quinta posizione chiude Marco Bezzecchi, il quale non è sceso in pista negli ultimi minuti per cercare di migliorare il suo già ottimo 1:39.582 che gli regala la quinta posizione. L'ex VR46 Racing Team sembra a proprio agio sull'Aprilia nella pista che gli ha regalato il primo successo sia nel Motomondiale (2018) che in MotoGP (2023). Luca Marini chiude in 6ª posizione un ottimo turno per HRC che vede anche Joan Mir nella parte nobile della classifica al 9° posto. Jack Miller è la prima Yamaha nell'elenco con un'ottima 7ª posizione, confermando così quanto di buono fatto vedere a Buriram.

Maverick Viñales cerca di togliersi dalla testa l'incubo thailandese piazzandosi 8° davanti al caposquadra Pedro Acosta, che chiude 10° davanti al compagno Brad Binder. Le due Yamaha ufficiali di Álex Rins e Fabio Quartararo precedono Fabio Di Giannantonio e Ai Ogura, ancora una volta miglior debuttante. È solo 16° Francesco Bagnaia: che il torinese non ami il venerdì lo si sa da tempo, ma nel turno della mattinata il #63 ha mostrato diverse difficoltà nel fermare la propria Desmosedici. Sarà molto il lavoro da fare nel box Ducati Lenovo Team in vista della sessione pomeridiana (alle ore 19 italiane, ndr). Altro italiano sperduto nella classifica è Enea Bastianini: il pilota Tech3 Racing è 21° e penultimo a poco più di 2" da Márquez.

MotoGP | GP Argentina: i risultati delle FP1

Valentino Aggio

