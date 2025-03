MotoGP | GP Argentina: le parole dei piloti alla vigilia di Termas

Archiviata la prima in Thailandia, la MotoGP è di nuovo pronta a scendere in pista, questa volta a Termas de Rio Hondo, per il GP d'Argentina, secondo appuntamento stagionale dell'anno, tornato in calendario dopo un anno di stop.

Nella conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati i protagonisti di Buriram, a partire dal dominatore dell'ultimo weekend Marc Marquez, seguito dal fratello Alex e dal compagno di squadra Francesco Bagnaia. Presente (in collegamento video) per una brevissima incursione anche Jorge Martin, che ha parlato dei tempi di recupero.

Marc Marquez, un inizio stellare… e amarcord

Inaugurata la stagione nel migliore dei modi, Marc Marquez arriva in Argentina da leader del Mondiale. Impossibile non metterlo tra i favoriti anche Oltreoceano, ma lo spagnolo mette subito le cose in chiaro: "Siamo partiti molto bene in Thailandia, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra: qui in Argentina, in passato, sono andato spesso forte, ma ho anche commesso errori. Vediamo se riusciremo a partire bene".

Guardare tutti dall'alto della classifica, dopo 93 weekend di assenza, è senza dubbio un bella sensazione: "Mi sento rilassato e fiducioso. Anche con la squadra mi sento bene, ma ci sono altre 21 gare ed è ancora molto lunga".

Testa dunque a Termas de Rio Hondo, un tracciato interessante, ma che potrebbe celare delle insidie per l'otto volte Campione del Mondo: "Qui la pista migliora nel corso del weekend, il grip aumenta e bisogna adattarsi per cercare di capire il limite. Personalmente, prediligo il grip basso per il mio stile di guida, mi sento meglio così. Ma l'equilibrio della Ducati è fantastico e funziona bene in ogni condizione".

Alex Marquez, arriverà la conferma (e la vittoria)?

Si presenta carico anche Alex Marquez, fresco di due due secondi posti a Buriram, proprio alle spalle del fratello. Per lo spagnolo è senza dubbio il miglior inizio in top class in carriera ed è sicuramente tra i candidati al podio per questo weekend: "Sono felice di essere qui. Abbiamo iniziato bene la stagione dopo le ottime sensazioni dei test, ora dobbiamo migliorare ancora in alcuni aspetti perché questi due ragazzi [Pecco e Marc] sono ancora un passo avanti. Ma ci avviciniamo sempre di più. L'Argentina è un'ottima pista per me, ma ogni anno cambia e potrebbe essere una storia diversa rispetto alla Thailandia".

Cos'hanno in più i due rivali? Questa la risposta di Alex:"Marc e Pecco hanno tutto più sotto controllo rispetto a me. Pecco ha dimostrato di avere la moto in mano, e non solo, mentre Marc ha altri punti forti. Bisogna analizzarli e capire quali sono per avvicinarci a loro".

Al ‘piccolo’ di casa Marquez ora manca solo la vittoria in una gara lunga in MotoGP, ma non sarà facile: "Stiamo facendo le cose giuste, ma vincere sarà difficile: bisogna fare tante cose, tutte bene e insieme. Abbiamo tutti gli ingredienti per farcela e la vittoria arriverà al momento giusto".

Pecco Bagnaia, è già tempo di riscatto

Chi deve riscattarsi è senza dubbio Francesco Bagnaia, il cui inizio di stagione non è stato certo quello che molti si aspettavano. Tuttavia, il ducatista non sembra troppo preoccupato del risultato di Buriram: “In Thailandia abbiamo fatto bene vista la situazione: ho faticato molto, e quando ho capito cosa mi serviva non ero pronto a battagliare per la vittoria. Ma ho imparato una lezione fondamentale, cioè che bisogna completare una gara, e per la situazione che era è stato comunque importante chiudere sul podio”.

Ora testa subito all'Argentina: "In questo circuito forse devo lavorare di più, dovrò adattarmi alla situazione perché la condizione della pista non è delle migliori. Dovrò essere competitivo fin dalla prima sessione". Un tracciato non particolarmente amico per ‘Pecco’, ma mai dire mai: "L'ultima volta qui sono caduto mentre ero secondo e l'anno prima ho fatto vari errori. La pista è bella, mi piace e credo si adatti bene al mio stile di guida. C'è sempre una prima volta, chissà…"

Difficile, dunque, fare previsioni. Quel che è certo è che non mancherà la concorrenza: "Penso che sarò competitivo come le altre Ducati, ma mi aspetto che anche Aprilia e KTM facciano bene. Dobbiamo capire cosa serve per adattarci alla pista, che migliorerà sessione dopo sessione".

L'incursione di Jorge Martin

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Jorge Martin, collegatosi da remoto. Lo spagnolo, assente a Termas e ancora alle prese con la riabilitazione post-operazione, ha parlato dei suoi tempi di recupero: “Sto sicuramente soffrendo, non è il mio miglior momento. Sto facendo fatica a velocizzare i tempi, non sto recuperando con la velocità che vorrei. Mi sarebbe piaciuto correre ad Austin, ma purtroppo non ci sarò neanche lì".

Difficile stabilire una data per il rientro: "Non so se potrò tornare in pista in Qatar, è ancora troppo presto per dirlo, ma sicuramente vorrei fare un po' di test prima di tornare in gara perché non sono al 100%. Massimo [Rivola] sta lavorando per questo”.

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a tornare in pista Oltreoceano per il secondo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend a Termas de Rio Hondo. I motori si accenderanno nel pomeriggio italiano di venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 19:00 italiane). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 16:00 italiane.

Venerdì 14 marzo

13:00 | Moto3 - FP1

13:50 | Moto2 - FP1

14:45 | MotoGP - FP1

17:15 | Moto3 - Practice

18:05 | Moto2 - Practice

19:00 | MotoGP - Practice

Sabato 15 marzo

12:40 | Moto3 - FP2

13:25 | Moto2 - FP2

14:10 | MotoGP - FP2

14:50 | MotoGP - Qualifiche

16:50 | Moto3 - Qualifiche

17:45 | Moto2 - Qualifiche

19:00 | MotoGP - SPRINT (12 giri)

Domenica 16 marzo

14:40 | MotoGP - Warm Up

16:00 | Moto3 - GARA (18 giri)

17:15 | Moto2 - GARA (21 giri)

19:00 | MotoGP - GARA (25 giri)

Giorgia Guarnieri

