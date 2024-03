IMSA | Confermato il calendario 2025 da Daytona ad Atlanta

In occasione della 12h di Sebring, IMSA ha presentato il calendario 2025 per il WeatherTech SportsCar Championship. Restano invariate le competizioni della stagione in corso, nuovamente vi saranno 11 sfide di cui una in Canada.

GTP, LMP2, GTD PRO e GTD sono confermate in azione, come sempre non tutte le categorie gareggeranno contemporaneamente in tutti i singoli eventi dell'IMSA WTSC 2025.

Calendario IMSA 2025 con 11 gare - Credits: Courtesy to IMSA

Cinque tappe per la Michelin Endurance Cup

La Rolex 24 at Daytona (gennaio), la 12h Sebring (marzo), la 6h del Glen (giugno), la 6h di Indianapolis (settembre) e la Motul Petit Le Mans (ottobre) comporranno nuovamente la Michelin Endurance Cup (MEC), speciale riconoscimento valido per tutte le classi in pista nella più importante serie americana riservata alle GT ed ai prototipi.

Long Beach e Detroit sono confermati come round all'interno di piste non permanenti, mentre il VIR avrà come accaduto negli ultimi anni una particolare gara riservata esclusivamente alle GT.

Lime Rock e Mid-Ohio non rientrano nei piani dell'IMSA WTSC che a luglio effettuerà la tradizionale trasferta in Canada a Mosport, attualmente denominato come Canadian Tire Motorsport Park.

IMSA disputerà ancora una corsa a Laguna Seca ed una a Road America, rispettivamente presenti a maggio ed ad agosto prima della pausa che ci condurrà verso il VIR, Indianapolis e Road Atlanta.

John Doonan ha riportato in una nota ai margini della presentazione del nuovo calendario:

Sono orgoglioso di poter annunciare il nostro programma per il 2025 in anticipo rispetto al solito. Questo permetterà a fan, concorrenti e partner di pianificare al meglio il prossimo anno con ancora un campionato tutto da vivere

Calendario IMSA WTSC 2025

Roar Before Rolex 24 - 17/19 gennaio

Rolex 24 at Daytona - 23/26 gennaio (Endurance/ GTP-LMP2-GTD PRO-GTD) 12h Sebring - 12/15 marzo (Endurance/ GTP-LMP2-GTD PRO-GTD) Long Beach - 11/12 aprile (GTP-GTD) Laguna Seca - 9/11 maggio (GTP-LMP2-GTD PRO-GTD) Detroit - 30/31 maggio (GTP-GTD PRO) Watkins Glen - 26/29 giugno (Endurance/ GTP-LMP2-GTD PRO-GTD) CTMP - 11/13 luglio (LMP2-GTD PRO-GTD) Road America - 31 luglio/3 agosto (GTP-LMP2-GTD PRO-GTD) VIRginia International Raceway - 22/24 agosto (GTD PRO-GTD) Indianapolis - 19/21 settembre (Endurance/ GTP-LMP2-GTD PRO-GTD) Motul Petit Le Mans - 8/11 ottobre (Endurance/ GTP-LMP2-GTD PRO-GTD)

Luca Pellegrini