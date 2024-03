IMSA | 12h Sebring: Porsche per il bis, Lamborghini al debutto

Torna questo fine settimana l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la 72ma edizione della 12h di Sebring. Regna l’incertezza per la seconda prova della stagione, evento che vedrà il debutto ufficiale in North America da parte della Lamborghini SC63 nella classe GTP.

Lo storico impianto che sorge nello Stato della Florida accoglie una prova che si prospetta particolarmente interessante, evento valido nuovamente anche per la Michelin Endurance Cup che vedrà in scena GTP, LMP2, GTD PRO e GTD.

Welcome to Lamborghini

Lamborghini è pronta per il debutto nell’IMSA WTSC dopo aver militato nel FIA World Endurance Championship in occasione della 1812 km di Lusail (Qatar). Il prototipo italiano ha disputato svariati test anche negli USA, ma per scelta non ha partecipato alla Rolex 24 at Daytona.

Il marchio bolognese e Iron Lynx saranno ai nastri di partenza con una line-up di primo profilo con l’ex pilota di F1 Romain Grosjean, l’ex vincitore della 24h del Nuerburgring Matteo Cairoli e l’ex vincitore della Rolex 24 per la classe GTD Andrea Caldarelli.

Il prototipo tricolore che si basa su telaio Ligier parteciperà a tutti gli eventi di durata da qui al termine del campionato, dopo Sebring sono previsti in merito la 6h del Glen, la 6h di Indianapolis e la Motul Petit Le Mans in quel di Road Atlanta.

Porsche ci riprova

Porsche ha vinto la Rolex 24 at Daytona Dane Cameron/Felipe Nasr/Josef Newgarden/Matt Campbell #7 dopo una storica bagarre contro la Whelen Engineering Cadillac Racing con Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist #31. Una lotta di oltre sei ore ha premiato i tedeschi sugli americani, Penske è tornato a festeggiare nel ‘World Center of Racing’ dopo una lunghissima pausa che durava dal 1969.

Porsche e Penske ci riprovano a dodici mesi di distanza da una clamorosa sconfitta. Ricorderete tutti infatti l’indimenticabile conclusione della passata stagione con entrambe le 963 ufficiali che finirono nella ghiaia di curva 3 dopo un rocambolesco incidente con l’Acura ARX-06 #10 di Wayne Taylor Racing with Andretti.

Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Fred Mako #6 e Dane Cameron/Felipe Nasr/Matt Campbell #7 tornano all’assalto con le auto di Stoccarda, indubbiamente migliorate rispetto allo scorso marzo. Le Porsche partono da favorite insieme a Cadillac che proprio con la già citata #31 vinse l’ultima 12h di Sebring.

Penske e Porsche tentano di riscrivere la storia a pochi giorni dal primo trionfo nel FIA WEC. Il binomio tenterà nel 2024 di ripetere il leggendario acuto del 2008 con l'indimenticabile Porsche RS Spyder Evo.

Tanti delusi a cerca di riscatto

Acura ha concluso al terzo posto la Rolex 24 con Jordan Taylor/Louis Delétraz/Colton Herta/Jenson Button. Il primo dei due equipaggi di WTRAndretti si è tolto una piccola soddisfazione dopo i pesanti problemi che hanno limitato le LMDh che si basano su telaio Oreca.

L’auto #40 sarà nuovamente all’attacco insieme alla gemella #10 di Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Brendon Hartley, prematuramente out a gennaio nella notte dopo aver mostrato chiaramente di non reggere il passo con la concorrenza.

Sebring ha il sapore della rivincita anche per Cadillac Racing #01, out a Daytona e nella 12h Sebring 2023 con problemi. Attenzione in ogni caso ai sempre competitivi Renger van der Zande/Sébastien Bourdais/Scott Dixon, equipaggio che ha bisogno di poche presentazioni.

Incognita BMW

Jesse Krohn/Phillip Eng/Augusto Farfus #24 e Connor De Philippi/Nick Yelloly/Maxime Martin #25 rappresenteranno a Sebring BMW M Team RLL. I due equipaggi partono per lasciare alle spalle una Rolex 24 più che mai complicata dopo una solida prima metà di sfida disputata alle spalle dei migliori.

La notte si è trasformata in un incubo per la compagine tedesca che non ha retto il confronto con Cadillac e Porsche. Il marchio che ha vinto l’ultima 6h del Glen insegue un risultato di peso in una delle competizioni più importanti del calendario, gara in cui storicamente tutto può accadere.

LMP2, inizia il campionato dopo la maratona di Daytona

Sebring segna l’inizia della stagione per quanto riguarda la classe LMP2. Ricordiamo infatti che la seconda categoria per importanza tra i prototipi ha corso a Daytona una corsa valida esclusivamente per la Michelin Endurance Cup, un format identico a quanto stabilito negli anni per le LMP3.

Era Motorsport ha vinto a gennaio con Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Christian Rasmusen/Connor Zilisch #18, i primi tre membri dell’equipaggio sono pronti per confermarsi insieme alla temibile line-up #04 con George Kurtz/Colin Braun.

La compagine targata CrowdStrike Racing by APR che ha corso insieme anche l’Asian Le Mans Series 2023 /24 parte all’assalto di un campionato che finalmente vede a tempo pieno la partecipazione di United Autosports USA con Ben Keating/Ben Hanley/Nico Pino #2 e Dan Goldburg/ Paul Di Resta/Bijoy Garg #22.

Tanta qualità nello schieramento

Paul Loup-Chatin, campione nel 2023 con il già citato Keating, tornerà in LMP2 a bordo dell’Oreca 07 Gibson #99 di AO Racing con P. J. Hyett e Matthew Brabham, mentre è da segnalare la partecipazione di Charlie Eastwood con Tower Motorsport #8 in compagnia del titolare John Farano e l’americano Michael Dinan.

Da segnalare anche la conferma di Sean Creech Motorsport #33 come l’unica Ligier presente in griglia con Lance Willsey/Joao Barbosa/Nolan Siegel ed il ritorno di Clément Novalak con l’Oreca 07 Gibson #52 di Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsports #52. Il francese ha dovuto rinunciare alla sfida di Daytona all’ultimo in seguito ad un infortunio, l’ex protagonista della FIA F2 ritroverà in auto il polacco Jakub Śmiechowski ed il connazionale Tom Dillmann.

GTD PRO, Risi Competizione Ferrari ci riprova

Chi vincerà in GTD PRO? Impossibile ad oggi avere una risposta alla vigilia di una 12h di Sebring che si presente più che mai interessante. Sicuramente gli occhi di tutti saranno puntati sulla Ferrari 296 GT3 #62 di Risi Competizione, meritatamente a segno a Daytona con il quartetto d’assi composto da Daniel Serra/Davide Rigon/James Calado/Alessandro Pier Guidi.

I primi tre tornano all’assalto per la competizione di questo fine settimana dopo aver primeggiato contro Laurin Heinrich/Seb Priaulx/Michael Christensen (AO Racing Porsche #77) e Bryan Sellers/Madison Snow/Neil Verhagen (Paul Miller Racing BMW #1).

Ferrari e BMW senza punti a Sebring

Ferrari e BMW occupano le ultime posizioni della graduatoria piloti e costruttori nel campionato e nella Michelin Endurance Cup tra GTD PRO e GTD. La casa italiana ed il brand bavarese inseguono dopo una sanzione inflitta dagli organizzatori a Daytona.

Il risultato al termine della 24 ore è stato confermato, ma i punti sono stati tolti dopo le verifiche tecniche effettuate post-gara. Come accaduto per Shank Racing Acura nel 2023 anche il 2024 vede quindi un provvedimento da parte di IMSA dopo la sfida più lunga del campionato, una dinamica che speriamo non si ripeta nel 2025.

12h Sebring, secondo atto IMSA WTSC 2024 - Credits: Courtesy to IMSA

Attenzione a Corvette e Ford

Corvette Racing with Pratt Miller Motorsports e Ford Multimatic Motorsports saranno indubbiamente da tenere in considerazione a Sebring, tracciato sperimentato in più occasioni in vista del debutto di Daytona. Nel primo caso torneranno all’assalto Antonio Garcia/Alexander Sims/Daniel Juncadella #3 e Tommy Milner/Nicky Catsburg/Earl Bamber #4, mentre nel secondo ci saranno Joey Hand/Dirk Müller/Christopher Mies #64 e Harry Tincknell/Mike Rockenfeller/ Fred Vervisch #65.

Mirko Bortolotti/Franck Perera/Jordan Pepper sono confermati con Iron Lynx Lamborghini #19, mentre non ritroveremo per ovvi motivi la coppia Romain Grosjean/Matteo Cairoli in GTD PRO visto l’impegno in GTP con Andrea Caldarelli. Il francese ed il lombardo cedono il posto a Leonardo Pulcini, debuttante con Matteo Cressoni/Claudio Schiavoni a bordo della Lamborghini #60 di Iron Lynx.

Cresce l’attesa, invece, per rivedere al vertice Heart of Racing Aston Martin #23 e VasserSullivan Lexus #14. Nel primo caso Ross Gunn/Alex Riberas/Mario Farnbacher sono attesi ad una prova di forza dopo il sensibile aggiornamento portato dal marchio britannico alle proprie auto, mentre nel secondo ci sarà da divertirsi nel vedere all’opera Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Kyle Kirkwood. I campioni in carica ed il pilota che regolarmente gareggia nella NTT IndyCar Series avranno sicuramente modo di rifarsi questo week-end dopo il prematuro ritiro in quel di Daytona in seguito al contatto con l’Oreca 07 Gibson LMP2 #20 di MDK by High Class Racing.

GTD, Mercedes ancora favorita?

Daniel Morad/Russell Ward/ Philip Ellis/Indy Dontje hanno vinto a Daytona con Winward Racing Mercedes #57. Gli ultimi tre piloti citati sono attesi nuovamente in scena nella famosa pista statunitense anche se obiettivamente non sarà semplice replicare il risultato di gennaio. Il marchio di Stoccarda attacca, ma indubbiamente dovrà vedersela nuovamente con Ferrari che ha ben figurato a gennaio con Conquest Racing ed AF Corse.

Oltre alla 296 GT3 #34 di Manny Franco /Albert Costa Balboa/Cedric Sbirrazzuoli ed alla Rossa #21 di Simon Mann /Francois Heriau / Miguel Molina è da ricordare anche la partecipazione di Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte/Eddie Cheever III, tridente italiano che ha il chiaro intento di riportare al top Cetilar Racing dopo il clamoroso acuto del 2022. Conferma al via anche per Triarsi Competizione #023 con Alessio Rovera/Onofrio Triarsi/Charlie Scardina.

VasserSullivan Lexus #12 e Heart of Racing Aston Martin #27 cercano di rifarsi

Frankie Montecalvo/Parker Thompson/Aaron Telitz (VasserSullivan Lexus #12) e Roman De Angelis/Marco Sorensen/Zacharie Robichon (Heart of Racing Aston Martin #27), invece, sono due osservati speciali in vista della 12h Sebring dopo una Rolex 24 in ombra. La speranza è quella di vedere competitive anche le Chevy Corvette di AWA, in crisi nell’opening round dopo diversi problemi tecnici.

Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey difenderanno nuovamente i colori delle Iron Dames (Lamborghini #83), mentre Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch sono confermati con la sempre veloce Mercedes AMG GT3 #32 del Korthoff Preston Motorsports. Menzione specifica anche per Katherine Legge/Sheena Monk/Tatiana Calderon (Gradient Racing Acura #66) e Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Ollie Millroy (Inception Racing McLaren #70), equipaggi che potrebbero sorprendere nella seconda uscita del 2024.

Appuntamento da non perdere venerdì con le qualifiche, mentre dovremo attendere sabato per la 12h di Sebring. Come sempre la diretta verrà offerta live in streaming su IMSA.com (IMSA TV).

Luca Pellegrini

Credits. Courtesy to IMSA