MotoGP | GP Catalunya, occasione sprecata per Bagnaia nella Sprint: “12 punti buttati”

Occasione sprecata per Francesco Bagnaia che nella Sprint del GP Catalunya di MotoGP cade all’ultimo giro mentre era in testa alla gara breve. Il Campione del Mondo in carica è infatti incappato in una scivolata quando mancavano soltanto nove curve al traguardo.

Occasione Sprecata

Un altra occasione sprecata per Francesco Bagnaia quindi, che vede sfumare la vittoria nella Sprint del GP Catalunya quando mancavano soltanto nove curve al traguardo a causa di una caduta. Caduta che è avvenuta, secondo il pilota Ducati, per le cattive condizioni dell’asfalto e che hanno fatto perdere al Campione del Mondo in carica ben 12 punti in campionato. Un vero peccato considerato la prestazione del torinese, che oggi scattava dalla seconda posizione in griglia ed è stato autore di una Sprint che lo ha visto protagonista.

Bagnaia infatti è stato in testa alla gara già dal secondo giro quando sia Fernandez che Brad Binder sono caduti in curva 5, la stessa che è costata la vittoria a Pecco in favore di un redivivo Aleix Espargaro. Le cose in campionato adesso si complicano per Bagnaia, che con i 12 punti persi nella Sprint di oggi paga un distacco di ben 44 lunghezze dal leader in classifica Jorge Martin rendendo parecchio complicata la rincorsa iridata. Domani sicuramente Pecco avrà l’occasione di riscattarsi, potendo partire dalla seconda casella e anche considerato il ritmo mostrato oggi, ma la caduta potrebbe rivelarsi deleteria soprattutto per la confidenza con il tracciato e per il morale del torinese.

Le dichiarazioni di Bagnaia

Al termine della Sprint del GP Catalunya Francesco Bagnaia ha dichiarato:

“Sono incazzato nero, è normale. Quando cadi senza un motivo valido è più facile ma quando cadi per le condizioni dell’asfalto ti fa arrabbiare. Avevo gestito tutto perfettamente e cadere all’ultimo giro a nove curve dalla fine, ti fa girare le scatole. Sopratutto perché ero entrato più piano e frenando allo stesso modo. Sapevo che sarebbe stata una gara difficile ma ero riuscito a controllarla, non so con chi prendermela sinceramente. Mi prendo le mie responsabilità dicendo che avrei dovuta farla forte allo stesso modo dei giri precedenti. Però avevo più margine e mi sono steso”.

La caduta di oggi è una brutta botta per il campionato ma non per la gara di domani secondo Bagnaia:

“Questa caduta influisce poco o niente sulla gara di domani ma sul campionato influisce parecchio. Ho buttato via 12 punti. A Jerez eravamo veloci e avremmo conquistato il podio cosi come a Le Mans, mentre qui avremmo vinto. Quindi influisce parecchio per il campionato. Ho visto la classifica e prima di questa gara ho fatto 14 punti nella Sprint mentre Martin 50. La domenica invece ne ho fatti 77 e lui 79, qui di sta influendo veramente tanto”:

Julian D’Agata