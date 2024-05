MotoGP | GP Catalunya, Sprint: Aleix Espargaró da favola al Montmeló

Nel weekend in cui ha annunciato il ritiro, Aleix Espargaro, dopo aver ottenuto la pole position questa mattina, è riuscito a trasformarla incredibilmente in vittoria nella Sprint MotoGP. Il pilota Aprilia è stato favorito dalla caduta di Raul Fernandez, Brad Binder e Pecco Bagnaia. Sul podio con lui Marc Marquez e Pedro Acosta.

Tutti i colpi di scena della gara: Bagnaia butta via la vittoria

La corsa è partita con Francesco Bagnaia davanti a tutti in curva 1, seguito da Pedro Acosta che ha rapidamente ottenuto la testa della corsa. In terza posizione Raul Fernandez: il pilota Trackhouse Racing ha sorpassato entrambi, prendendo anche un discreto vantaggio. Le sue ambizioni di vittoria sono sfumate in ghiaia al quinto giro in curva 10. Quindi il duello della prima posizione è diventato un duello interno a KTM tra Pedro Acosta e Brad Binder. Anche il sudafricano, dopo nemmeno 2 giri, ha commesso un errore fatale, cadendo in curva 5 e consegnando la testa della corsa a Bagnaia. Il pilota Ducati l'ha saldamente mantenuta fino all'ultimo giro quando, nella stessa curva di Binder, ha commesso anche lui un errore. La vittoria è quindi andata ad Aleix Espargaró, che nel frattempo era riuscito a sopravanzare Pedro Acosta. Una vittoria importante per lui, che ha sempre considerato il Montmeló come circuito di casa e dove si è tolto il maggior numero di soddisfazioni.

Straordinaria rimonta di Marc Marquez

Ormai Marc Marquez ci sta abituando a delle rimonte da capogiro: costretto a partire quattordicesimo a causa di una brutta qualifica, l'8 volte campione del mondo ha avuto un ottimo scatto, salendo fino all'ottavo posto nelle prime due curve, nonostante un contatto con Jack Miller che gli ha provocato la rottura dell'aletta sinistra. Nonostante ciò è rapidamente risalito superando i parimarca Enea Bastianini e Jorge Martin. Trovandosi a lottare per il podio, viste le cadute, all'ultimo giro, è riuscito a superare Pedro Acosta nella staccata di curva 1, chiudendo quindi secondo proprio davanti al pilota GASGAS Tech3.

Quarto posto per il leader del campionato Jorge Martin, meno incisivo rispetto al fenomenale weekend di Le Mans. Enea Bastianini compie un'ottima rimonta dalla 11ª posizione in griglia, chiudendo al 5° posto sul traguardo. Fabio Di Giannantonio è 6° con la Ducati del VR46 Racing Team. A punti anche Jack Miller, Maverick Viñales e Marco Bezzecchi. Da segnalare l'undicesimo posto per Franco Morbidelli, costretto ad un long lap penalty per track limits. Sedicesimo Luca Marini. Tra i ritirati anche Johann Zarco, in un contatto con Alex Marquez, e Miguel Oliveira.

MotoGP | GP Catalunya: i risultati della Sprint

Credits: MotoGP Website

Francesco Sauta