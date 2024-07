WorldSBK | Donington Park: non solo Toprak, BMW ritrova Scott Redding

Il turno di FP2 WorldSBK sul circuito di Donington Park hanno confermato quanto Toprak Razgatlıoğlu sia il vero favorito di questo weekend. Nel Venerdì, però, anche Scott Redding ha trovato un ottimo feeling sul tracciato di casa con la BMW M1000RR. L'inglese, già al centro di voci extra-pista in questo weekend, ha chiuso il primo giorno di prove in quinta posizione.

La solita polemica con Álvaro Bautista

Il Giovedì del round di Donington Park è stato alimentato dal solito duello a distanza tra Scott Redding e Álvaro Bautista. Non è certo un mistero che i due non si siano mai piaciuti a partire dalle polemiche sul peso, ma il meteo inglese ha probabilmente riacceso la miccia. Parlando della competitività della M1000RR, il bi-campione in carica ha dichiarato: “Quando ho girato dietro alle BMW negli scorsi anni, non ho mai visto dei problemi così grandi: è sempre stata una buona moto, sono semplicemente mancati i piloti. È subito chiaro come, tra Toprak e Scott, non ci sia partita: il turco è più forte in ogni ambito della guida, oltre ad essere più concentrato come pilota. Redding a volte va forte, a volte no”.

Ad un'accusa del genere l'inglese del team Bonovo Action non si è di certo fatto attendere, rispondendo per le righe: “Bautista è stato un pilota di fascia media per gran parte della sua carriera. Ovviamente non gli piaccio per la questione del peso, ma si comporta come un bambino. Ora che non ha la moto migliore, cerca di schernire gli altri: è infantile per un padre di famiglia fare commenti del genere”.

Al centro del mercato

Dopo il round di Misano è arrivata una notizia che non i molti si aspettavano: il team Bonovo Action MGM, squadra satellite di BMW, lascerà il paddock del WorldSBK alla fine della stagione 2024. Questo ha lasciato diversi punti interrogativi all'interno del paddock, tra i quali la posizione di Scott Redding. L'inglese, al primo anno in squadra, è attualmente sotto contratto diretto con la casa bavarese sia per questa che per la prossima stagione. Proprio ieri, il #45 ha dichiarato: “È un peccato che Bonovo lasci, ma la salute è più importante di ogni altra cosa. Questa notizia ha lasciato di stucco sia me che BMW, che sicuramente sta lavorando dietro le quinte. La mia priorità è quella di continuare con BMW anche il prossimo anno, facendo valere il contratto che mi lega alla casa”.

Il giro secco c'è, punto interrogativo sul passo gara

A Donington Park Scott Redding sembra tornato ai suoi giorni migliori, capace di lottare per le prime posizioni. Come ha dichiarato lui stesso Giovedì, da Misano in poi sono stati fatti diversi passi in avanti, ma il giro secco non ha mai permesso all'ex MotoGP di mostrare il suo vero potenziale. Guardando velocemente i cronologici delle FP2, si può notare come il 1:26.434 sia un tempo decisamente veloce in ottica Superpole (domani ore 12:00, ndr). Se si dà uno sguardo più attento, si può notare come Redding non abbia lavorato sul passo gara in questa sessione: l'inglese non ha mai fatto più di tre giri consecutivi senza rallentare. I buoni presupposti ci sono per Redding, che in questa stagione conta un 8° posto come miglior risultato in Gara 1 ad Assen. Proprio sul tracciato delle Midlands orientali, nel 2023 Redding fu a punti in ogni manche: 8° in Gara 1, 9° in Superpole Race e un sorprendente 4° posto nella manche conclusiva, il suo miglior risultato stagionale (ripetuto poi in Gara 1 a Most, ndr).

