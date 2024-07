WorldSSP | Donington Park, Superpole: Adrián Huertas vince il braccio di ferro con Montella

Terza Superpole dell'anno per quello che è il pilota più in forma del WorldSSP. Adrián Huertas distrugge ogni record del tracciato di Donington Park nonostante dei piccoli rallentamenti nella sessione della mattinata. Lo spagnolo di Aruba.it Racing - Ducati fa segnare un 1:28.322 senza senso, aggiudicandosi così la sfida a due con Yari Montella. Stefano Manzi chiude la prima fila.

Huertas e Montella su un altro pianeta

Al momento sono una spanna sopra tutti gli altri: da Misano Adrián Huertas e Yari Montella si stanno giocando un campionato a sé. Questo a dimostrazione della competitività della Ducati Panigale V2 955 ma, allo stesso tempo, il livello che questi due straordinari piloti hanno raggiunto. La coppia di Borgo Panigale ha guidato il turno fin dai primissimi giri, prendendosi a colpi di record sulla pista per tutta la durata del turno. A spuntarla di soli 63 millesimi è proprio lo spagnolo leader di classifica, reduce da una splendida doppietta nel round romagnolo di metà Giugno. A fare la differenza per il #99 un ultimo settore fenomenale, nel quale ha recuperato terreno nei confronti dell'italiano. I due scatteranno al palo in Gara 1, prevista domani per le ore 16:15, in quella che dovrebbe essere una manche a senso unico.

Manzi guida la pattuglia Yamaha

Come è già stato detto e ripetuto in più sedi, la Yamaha R6 sembra al momento soffrire lo strapotere della più potente Panigale V2. È vero che, allo stesso tempo, le lunghe curve di Donington Park sembrano aver fatto bene alla moto di Iwata, che piazza ben tre R6 all'interno della top 5. Come spesso accade, a guidare questo plotone è Stefano Manzi. L'italiano, vice-campione del Mondo in carica WorldSSP, si ferma a 573 millesimi dalla vetta occupata da Adrián Huertas. Per il pilota di Ten Kate Racing si prospetta una partenza dalla prima fila e sembra essere il favorito per quanto riguarda la lotta per l'ultimo gradino del podio. Alle sue spalle Valentin Debise e Lucas Mahias, due veterani della categoria ritrovati in questo weekend: Debise aveva già fatto vedere grandi cose a Misano, mentre Mahias esce da un periodo difficile con un ottimo 5° tempo.

Jorge Navarro continua il suo processo di adattamento alla V2 che era di Lorenzo Baldassarri (oggi 23°, ndr) chiudendo la seconda fila dello schieramento. L'idolo di casa Thomas Booth-Amos ha chiuso al 7° posto in sella alla Triumph, moto con la quale ha vinto qualche mese fa la Feature Race su questo tracciato nel contesto del British Superbike. Ottava posizione per Niki Tuuli, il quale sicuramente aspetterà il responso da parte della Direzione Gara: il pilota EAB Ducati ha centrato l'incolpevole Kaito Toba alla chicane, il che potrebbe portargli una penalità in griglia. Bahattin Sofuoğlu e Gleen van Straalen chiudono la top 10. Per quanto riguarda gli altri italiani, Niccolò Antonelli è 18° e precede Simone Corsi. Federico Fuligni è 26° davanti a Gabriele Giannini (29°) e Raffaele De Rosa (30°).

WorldSSP | Donington Park: i risultati della Superpole

Credits: WorldSBK Website

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Donington Park, FP2: Razgatlıoğlu si riconferma, dietro di lui Petrucci e Bulega