MotoGP | È subito amore tra Marco Bezzecchi e Aprilia: “In caso di vittoria, piangerò”

La presentazione di Aprilia Racing ha dato il via alla stagione MotoGP di due grandi attesi protagonisti. Oltre al campione del Mondo Jorge Martín, i riflettori saranno puntati anche su Marco Bezzecchi. L’emiliano punta in alto al primo anno in una squadra factory.

Aprilia-Bezzecchi, è destino: “Rivola mi aveva cercato nel 2020”

Le strade di Marco Bezzecchi e Aprilia si erano già incrociate prima del 2025, così come aveva già ammesso il pilota dopo la firma del contratto che lo legherà alla casa di Noale per il prossimo biennio: “Alla fine del 2020 Massimo Rivola mi aveva chiesto di salire in MotoGP con Aprilia. Non ero pronto, quindi sono rimasto in Moto2. Lo scorso anno, visto il ritiro di Aleix Espargaró, ho chiesto immediatamente al mio manager di provare ad andare in Aprilia”.

La prima visita alla fabbrica di Aprilia in Veneto è andata più che bene. Alla prima esperienza da pilota ufficiale, Marco Bezzecchi ha sentito fin da subito il calore dei suoi nuovi colleghi: “Non mi sarei mai aspettato un’accoglienza del genere. Ieri, quando ho visitato la fabbrica, tutti mi guardavano con grande fiducia. Spero di non deludere queste persone, di renderle orgogliose ma soprattutto di andare forte con questa moto”. Chiaramente, una squadra factory è ben diversa dal team indipendente al quale il #72 era abituato: “C’è una grande differenza tra team indipendente ed uno ufficiale. Ora sono la faccia di un marchio importante, quindi ci sono centinaia di persone che lavorano per te”. Ciò che ha sorpreso Bez è il numero di persone pronte ad aiutarlo ogni volta che torna ai box: “Nel box ci sono molte più persone pronte ad aiutare. Quando mi sono seduto ed ho visto tutte quelle persone attorno a me ho pensato: ‘Ora se dico delle c*****e è un problema’. Ho visto tutto il lavoro che viene svolto a Noale ed è impressionante”.

Martín un riferimento: “Ha attraversato momenti difficili ma è rimasto motivato”

Al proprio fianco Marco Bezzecchi non avrà certo un pilota semplice da affrontare. Si sa, il compagno di squadra è sempre il primo rivale, ma quando è il campione del Mondo in carica Jorge Martín, il tutto si fa più complicato. Bezzecchi è conscio del valore del suo nuovo compagno di box: “È il campione del Mondo, quindi è il migliore. È un gran lavoratore: si allena molto bene ed ha una grande motivazione ogni volta che sale in moto”. L’ex pilota Pertamina Enduro VR46 Racing Team userà Martín come riferimento, un punto al quale arrivare: “Dovrò usarlo come un riferimento: dati, come lavora dentro il box e cercare di copiare tutto quello che fa meglio di me”.

Del nuovo numero 1 Bezzecchi ammira la forza mentale, aspetto sul quale l’ex Prima Pramac Racing ha lavorato duramente per laurearsi campione del Mondo nel 2024: “È difficile mantenere la motivazione ad ogni gara, specie quando le cose non vanno bene. Io stesso ho avuto dei problemi lo scorso anno. Lui ha attraversato dei periodi difficili in passato ma ha mantenuto una grande motivazione: è un esempio della sua forza e cercherò di prendere spunto da lui”.

Si pensa già alla vittoria: “Molto probabilmente piangerò”

L’obiettivo del nuovo duo Bezzecchi-Aprilia è chiaro: tornare ai livelli visti nel 2023 e portare la RS-GP nelle posizioni di vertice: “Abbiamo un obiettivo chiaro - dice il #72 -. Cercherò di adattarmi il più velocemente possibile alla moto”. Bezzecchi ribadisce poi l’importanza delle persone che lavorano per lui: “Sento molto il sostegno da parte delle persone che lavorano in Aprilia”. Come spesso si dice, un pilota felice è veloce: “Spero che la vittoria arrivi presto: ogni gara è diversa dalle altre. È difficile dire ora che cosa proverò in caso di vittoria, ma molto probabilmente piangerò: è bello piangere quando si è felici”.

