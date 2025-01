MotoGP | Aprilia, scatta la nuova era: svelata la RS-GP25 per Martin e Bezzecchi

Il nuovo capitolo di Aprilia in MotoGP scatta dagli studi Sky di Milano Rogoredo, dove ha avuto luogo la presentazione ufficiale della nuova RS-GP25 che nel corso della prossima stagione vedrà in pista una line-up completamente rinnovata, composta da Marco Bezzecchi e dl neo-campione del mondo Jorge Martin. La Casa di Noale punta a proseguire la propria scalata al vertice, come evidenziato anche dalle parole del CEO Massimo Rivola e del nuovo direttore tecnico Fabiano Sterlacchini.

Aprilia all'insegna del rinnovamento

Dopo aver svelato proprio nelle scorse ore la livrea del team Trackhouse, Aprilia mette ora in campo il piatto forte: la nuova RS-GP25 promette di recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di MotoGP, grazie ad un team ampiamente rinnovato ma soprattutto con la presenta del numero 1 sulla carena portato in dote da Jorge Martin. Dopo la conquista del titolo al termine della scorsa stagione e l’addio a Ducati, lo spagnolo ha infatti rinunciato al suo tradizionale 89 per indossare a tutti gli effetti l’emblema del campione del mondo, rilanciando in primis la sfida proprio alla Casa di Borgo Panigale che per quest’anno ha deciso di puntare su Marc Marquez al fianco di Francesco Bagnaia. Grandi ambizioni anche per Marco Bezzecchi, che dopo aver chiuso la propria esperienza con VR46 si rilancia in una nuova sfida che lo vede per la prima volta approdare in un team ufficiale. Da non dimenticare nemmeno il nuovo organigramma del team, con Fabiano Sterlacchini che ha preso in mano le redini del progetto tecnico, mentre Lorenzo Savadori è stato confermato nel ruolo di test rider.

Parla Rivola: “Stiamo andando nella giusta direzione”

Il lancio ufficiale si è svolto negli studi televisivi di Sky Italia, con Antonio Boselli (responsabile comunicazione Piaggio) che ha introdotto in primo luogo Max Biaggi, cinque volte iridato e brand ambassador della Casa di Noale. “Credo che si tratti del team più forte di sempre mai avuto da Aprilia in MotoGP – ha dichiarato Biaggi – e non vedo l’ora di vederli all’opera. Bezzecchi è un pilota giovane e veloce, mentre Martin non ha bisogno di presentazioni, visto che ha messo in mostra tutto il proprio potenziale nel corso delle ultime stagioni. Consigli? Non credo che ne abbiano bisogno: entrambi hanno esperienza, ma credo che vincere possa davvero fare la differenza”.

Dopo le parole del team manager Paolo Bonora e della new-entry Fabiano Sterlacchini a capo del dipartimento tecnico, il microfono è passato al CEO Massimo Rivola, il quale non ha nascosto le ambizioni di Aprilia in MotoGP: “Stiamo andando nella giusta direzione per proseguire la nostra scalata verso la vetta. Sappiamo che non sarà facile, ma quest’anno più che mai l’obiettivo è ben evidente. Che sia a breve o medio termine ha un’importanza relativa: tutti nel team siamo consapevoli della direzione da intraprendere per giocarci le nostre chance di successo”.

Martin suona la carica: “Vogliamo essere protagonisti fin da subito”

Spazio poi anche per Lorenzo Savadori, confermato nel ruolo di test rider per le prossime due stagioni: “Sono con Aprilia dal 2015 ed è un vero onore per me poter continuare a lavorare in questa grande famiglia. Quest'anno abbiamo in programma di fare alcune wild-card, visto che anche nel recente passato la mia presenza nei weekend di gara è servita al team per continuare a sviluppare la moto. Le prime sensazioni dopo lo shakedown? La nuova moto rappresenta un passo avanti in termini di agilità e aerodinamica: nei test di Sepang inizieremo a fare un lavoro più specifico per capirla meglio”.

La parte finale della presentazione ha quindi introdotto i due piloti ufficiali per quanto riguarda la nuova stagione. Grande attesa in particolar modo per Jorge Martin, il quale ha confidato le sue prime sensazioni con i colori Aprilia: “Sono davvero eccitato per l'opportunità di affrontare questa nuova sfida. Vogliamo puntare ad essere protagonisti fin da subito, potendo contare su un grande team e su una moto che promette molto bene. Sono contento di avere Marco al mio fianco: abbiamo lottato duramente ai tempi della Moto3, ma sono continto che per la squadra sia importante avere due piloti veloci che possano lottare costantemente per le posizioni di vertice”.

In conclusione sono arrivate anche le parole di Marco Bezzecchi, il quale a sua volta si è espresso sul nuovo compagno di squadra: “Essere qui è una grande emozione. Non vedo l'ora di iniziare con i test a Sepang, tutti noi abbiamo ben chiaro in mente quale debba essere l'obiettivo. Sarà molto stimolante avere al mio fianco il campione del mondo: avrò molto da imparare da lui e cercherò di stargli il più vicino possibile e anche di batterlo. Abbiamo superato qualche incomprensione del passato: ora siamo piloti più adulti e maturi, pertanto lotteremo nell'esclusivo interesse del team”.

La nuova sfida è lanciata: gli occhi del mondo saranno puntati anche sul nuovo numero 1, in vista di una stagione che si preannuncia combattuta e ricca di spunti d'interesse.

