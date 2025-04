WorldSBK | Assen, Locatelli conquista la prima vittoria: “Ancora non ci credo”

Andrea Locatelli conquista la sua prima vittoria in Gara-2 della WorldSBK ad Assen, riportando finalmente al successo la Yamaha. Il pilota italiano ha approfittato del problema tecnico che ha colpito la Ducati di Nicolò Bulega quando mancavano due giri dal termine, ma ha comunque dimostrato che la moto giapponese può essere ancora competitiva.

Finalmente Locatelli

Finalmente Andrea Locatelli! Il pilota italiano riesce a conquistare la sua prima vittoria in WorldSBK in Gara-2 ad Assen grazie ad una prestazione straordinaria ed un “aiuto” da parte di Nicolò Bulega, che ha visto infrangere i suoi sogni di vittoria a due giri dal termine, quando la sua Panigale V4R è costretta a fermarsi a causa di un problema tecnico. Locatelli però è stato sempre tra i protagonisti, essendo l’unico che è riuscito a dare del filo da torcere a Bulega, ed avendo la meglio anche su Alvaro Bautista e su Remy Gardner, che completa la festa Yamaha. Una Yamaha dal canto suo che grazie a questa vittoria può rivedere la luce dopo diversi anni difficili, considerato che la casa dai tre diapason non saliva sul gradino più alto del podio dalla Superpole Race di Magny-Cours 2023. Un risultato straordinario quello ottenuto da Andrea Locatelli considerato il passo mostrato per tutta Gara-2, e senza il problema occorso a Bulega avrebbe comunque portato a casa un importantissimo secondo posto.

Locatelli: “Ancora non ci credo”

Al termine di Gara-2 ad Assen Locatelli ha dichiarato:

“E' una giornata incredibile, ancora non ci credo. Devo godermi il momento. Ho bei ricordi qui ad Assen perché nel 2p21 ho fatto il mio primo podio ed oggi ho vinto. Forse è un segnale. La mia non sarà considerata una vittoria al 100%, ma comunque lo è perché mi sono fatto trovare pronto. Ero secondo, non ho commesso errori e non ho avuto problemi tecnici, quindi devo essere soddisfatto del risultato. Lo sarei stato ugualmente anche se fossi arrivato alle spalle di Bulega. Questo è lo sport e quello che succede agli altri non posso controllarlo, posso soltanto spingere per arrivare davanti”.

Su quanto accaduto in gara-2 Locatelli ha invece dichiarato:

“Ho cercato di stare con la Ducati di Bulega ma non è stato semplice. Avevo comunque un buon passo, aiutato anche dal fatto che questa pista si addice bene alla Yamaha. Ad inizio gara il vento mi ha messo un pò in difficoltà, poi sono riuscito a prendere confidenza ed ad essere competitivo. Finora abbiamo fatto progressi sotto tanti aspetti e la moto sta funzionando bene, ci manca solo quel qualcosa in più per fare la differenza. Se riusciamo a partire bene il venerdì possiamo concentrarci maggiormente sui dettagli, ed in questa occasione mi sono sentito a mio agio sin dal primo momento. Il team ha fatto un ottimo lavoro”.

Sul problema tecnico occorso a Bulega ha invece dichiarato:

“La prima cosa che ho pensato è che avesse preso la bandiera a scacchi e mi sono spaventato perché non l’ho vista. Ho spinto tanto ed alla fine sono riuscito a conquistare la mia prima vittoria. Ho recuperato dalla P4 alla P2, ho spinto tanto prendendo confidenza giro dopo giro ed alla fine siamo riusciti a portarla a casa”.

Un ultima battuta Locatelli la tiene per Cremona, che ricordiamo sarà il prossimo round della WorldSBK:

“Come dico sempre in ogni round ci sono situazioni diverse e dobbiamo essere sempre pronti perché tutto può succedere. Sono arrivato qui con questa mentalità, la moto ha funzionato bene e spero che lo faccia anche a Cremona. E se non succederà farò tutto il possibile. Stiamo ancora lavorando”.

Julian D’Agata