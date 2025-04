Moto2 e Moto3 | GP Qatar: nel deserto continua la corsa al titolo

A Lusail va in scena il quarto appuntamento stagionale del Motomondiale, l'ultimo appuntamento extra-europeo prima di dare il via al tour nel Vecchio Continente. Il GP del Qatar è un grande classico del calendario, e la Moto3 si presenta al quarto round della stagione con un leader sempre più definito. La Moto2, invece, ha visto cambiare il leader della classifica mondiale dopo una gara caotica in Texas.

Moto2 | Jake Dixon diventa leader, Manuel González deve ricostruire

La Moto2 arriva a Lusail con un nuovo leader del campionato, Jake Dixon. Il pilota britannico sotto la pioggia degli Stati Uniti, senza rivali, ha strappato la leadership del mondiale a Manuel González. Quella del Gran Premio delle Americhe è la seconda vittoria consecutiva per l'inglese. Un inizio di stagione indubbiamente positivo per il pilota del team ELF Marc VDS, che arriva sul tracciato di Lusail con la voglia di confermarsi e di dimostrare di essere l'avversario da battere.

A dover ricostruire tutto, è, invece, Manuel González, reduce da un deludente ventiduesimo posto nel Gran Premio delle Americhe. Un decisione sbagliata presa in griglia di partenza aveva portato a una gara disastrosa per il team Intact GP in Texas. Per il pilota spagnolo, uno dei favoriti al titolo, è il tempo del riscatto in Qatar, per riuscire a cogliere la seconda vittoria stagionale.

Non è però da escludere dalla lotta per la vittoria il veterano della classe intermedia Arón Canet. Il pilota del team Fantic Racing, al suo quinto anno nella categoria, è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Attualmente secondo nella classifica generale, non è mai salito sul gradino più alto del podio in Qatar. Potrebbe essere questo il suo anno?

Moto3 | Rueda prende il largo, Bertelle è out

Sono due le vittorie conquistate da José Antonio Rueda in questa stagione. Il pilota andaluso, partito come il favorito per conquistare il titolo, con una prova di forza ha messo 24 punti tra lui e i suoi avversari dopo il successo del COTA. In questo inizio di stagione, lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, si sta dimostrando costante e rimane uno dei favoriti per conquistare la vittoria in Qatar.

Alle sue spalle Ángel Piqueras, reduce da un quarto posto in Texas, a un secondo dal podio. Il pilota del team MT Helmets - MSI rimane uno dei favoriti per bloccare la fuga del suo connazionale. Non ci si può, però, dimenticare di David Muñoz. Lo spagnolo del team Intact GP, nei primi tre appuntamenti stagionali ha deluso le aspettative. Si è dimostrato competitivo ma senza riuscire a portare a casa dei risultati concreti. Sono zero, infatti, i punti conquistati da David Muñoz nei primi tre Gran Premi. Il #64 arriva ora a Losail con la voglia di riscattarsi e di dimostrare di poter insidiarsi nella lotta per la vittoria.

Non arrivano, invece, buone notizie dall'Italia. Matteo Bertelle non prenderà parte al Gran Premio del Qatar a causa di un infortunio rimediato durante gli allenamenti. Un grande peccato per il pilota del team Level UP, che arrivava da un podio da sogno in Texas e si trovava a soli 26 punti dalla testa del mondiale. L'augurio è che Matteo Bertelle possa recuperare al più presto dalla frattura alla tibia destra e all'omero sinistro.

Moto2 e Moto3 | GP Qatar: gli orari del weekend

Venerdì 11 Aprile

13:00 | Moto3 - FP1

13:50 | Moto2 - FP1

17:15 | Moto3 - Practice

18:05 | Moto2 - Practice

Sabato 12 Aprile

12:30 | Moto3 - FP2

13:15 | Moto2 - FP2

16:50 | Moto3 - Qualifiche (diretta su TV8)

17:45 | Moto2 - Qualifiche (diretta su TV8)

Domenica 13 Aprile

16:00 | Moto3 - Gara (diretta su TV8)

17:15 | Moto2 - Gara (diretta su TV8)

