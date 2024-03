F1 | La FIA proscioglie Ben Sulayem da tutte le accuse

Alla vigilia del weekend di Melbourne, la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha pubblicato i risultati delle sue indagini al Presidente Mohammed Ben Sulayem. Egli era stato accusato da diversi membri interni di aver interferito sui risultati del GP Arabia Saudita 2023 (facendo togliere la penalità di Alonso) e sull'approvazione del GP Las Vegas 2023.

Cadono le accuse contro Ben Sulayem

Tali supposizioni sono decadute definitivamente in quanto il Comitato Etico della FIA non ha trovato prove di una ipotetico intervento di Ben Sulayem nelle due corse citate. Il documento, rilasciato dalla Federazione, recita che la “revisione indipendente, robusta e di ampio respiro” è durata 30 giorni e ha incluso 11 testimoni.

Il comunicato della FIA recita:

Dopo aver esaminato i risultati delle indagini, il Comitato Etico ha riscontrato all'unanimità che non c'erano evidenze a sostegno delle accuse di interferenza di ogni tipo riguardanti il Ppresidente FIA Mohammed Ben Sulayem. Le supposizioni mosse contro il Presidente della FIA erano infondate, sono state presentate prove evidenti oltre ogni ragionevole dubbio a sostegno della decisione della Comitato Etico della FIA. La completa collaborazione, trasparenza e conformità del Presidente durante l'intero processo è stata molto apprezzata.

Il GP di Las Vegas 2023, una delle accuse contro Ben Sulayem - Credits. FIA

Quali erano i dubbi verso il Presidente della FIA?

Per quanto riguarda i fatti di Jeddah si credeva che Ben Sulayem avesse messo pressioni alla direzione gara chiamando direttamente Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, vice-Presidente FIA per lo sport nelle regioni North Africa e Medio Oriente. Il Presidente della FIA aveva anche dichiarato recentemente a motorsport.com che l'approvazione del GP Las Vegas era “una sua responsabilità” e che, se avesse voluto, avrebbe potuto fermare tutto il processo in un colpo solo.

La FIA spera ora di mettersi questo caso alle spalle mentre il Mondiale di Formula 1 2024 ritorna questo weekend a Melbourne, per il GP Australia (qui gli orari delle sessioni). Il ‘Circus’ può concentrarsi per un nuovo intenso fine settimana anche se sono molte le polemiche presenti all'esterno del circuito, principalmente in casa Red Bull.

Andrea Mattavelli