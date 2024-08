WorldWCR | Portimão: weekend portoghese nel segno di Herrera e Carrasco

Si chiude anche il weekend del WorldWCR a Portimão. Il mondiale femminile arriva dunque al giro di boa della stagione inaugurale sempre sotto il segno di María Herrera e Ana Carrasco. Le due esperte pilote si sono divise, così come in Inghilterra, le due manche: costante Sara Sánchez, 2ª in entrambe le manche.

Gara 1 | María Herrera cala il poker

María Herrera ha messo il timbro anche a Portimão: la spagnola di Forward Factory Team trionfa in una Gara 1 nella quale le quattro spagnole di testa hanno fatto il vuoto. Questo è dato dalla presenza del tracciato portoghese nei vari campionati propedeutici della penisola iberica. La #6 firma il quarto successo sulle cinque gare finora corse in questa stagione, ma ha faticato parecchio. Questa volta, però, non è stata Ana Carrasco a dare filo da torcere alla leader di classifica, bensì Sara Sánchez. La pilota di 511 Terra&Vita Racing Team è arrivata a soli 60 millesimi da una potenziale prima vittoria grazie ad un ultimo giro fenomenale. Purtroppo, la volata non ha sorriso alla #64 che, per la prima volta, ha veramente dimostrato di potersi giocare il successo.

I problemi al cambio già patiti nella mattinata di Sabato non hanno abbandonato Ana Carrasco. L'iridata WorldSSP300 2018 ha avuto a che fare con il cambio capriccioso della sua Yamaha R7 che non le ha permesso di giocarsi la vittoria. La #22 è rimasta leggermente attardata rispetto alla coppia di testa con Beatriz Neila Santos, dando vita ad un duello che le ha viste separate da soli 9 millesimi sotto la bandiera a scacchi. Decisamente più staccato il gruppo delle inseguitrici che, per la prima volta, non vede Roberta Ponziani a primeggiare. L'italiana è stata infilata nelle ultime fasi da Pakita Ruíz, alla prima top 5 nel WorldWCR. Ponziani è 6ª davanti alla sudafricana Jessica Howden, mentre Tayla Relph è 8ª. A vincere la volata per il 9° posto è la seconda sudafricana Nicole van Aswegen, capace di bruciare la messicana Astrid Madrigal sulla linea del traguardo.

WorldWCR | Portimão: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK Website

Gara 2 | Ana Carrasco si aggiudica la volata

Dopo una Gara 1 sottotono, Ana Carrasco si è rifatta con gli interessi. La #22 ha sfruttato l'ottima preparazione da parte del team Evan Bros, capace di preparare una R7 fenomenale in grado di farle vincere la seconda volata a Portimão. Carrasco è uscita per seconda dall'ultima curva dietro alla rivale María Herrera: la leader del campionato ha avuto a che fare con un grosso deficit in termini di velocità sul rettilineo del traguardo, vedendosi così sfilare sia Carrasco che Sara Sánchez. Se nella prima manche erano 60 millesimi a separare la #64 dalla vittoria, nella corsa domenicale sono solo 25. Carrasco, con questa vittoria, riesce anche a riavvicinarsi in ottica mondiale: ora la #22 è a solo 7 lunghezze da Herrera.

Ancora una quarta posizione per Beatriz Neila Santos: la quattro volte vincitrice del campionato europeo femminile era in piena lotta per il podio, ma un piccolo errore in uscita da curva 5 le ha fatto perdere il treno delle avversarie. A 15" dal quartetto di testa c'è Roberta Ponziani, Domenica chiaramente la 5ª forza del campionato. Sesta è Pakita Ruíz, che riesce a staccare Astrid Madrigal nelle ultime fasi. Ornella Ongaro, Mallory Dobbs e Emily Bondi. La corsa è stata interrotta dalla bandiera rossa causata da due cadute iniziali: la prima ha coinvolto Nicole van Aswegen e Tayla Relph, mentre la seconda Jessica Howden. Le tre hanno quindi lasciato spazio nella top 10 ad altre meno avvezze.

WorldWCR | Portimão: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK Website

Valentino Aggio

